Таиланд приступил к созданию собственной малой субмарины

БАНГКОК , 17 июл — РИА Новости Таиланд приступил к созданию проекта собственной малой подводной лодки водоизмещением до 300 тонн, рассчитанной на экипаж из 10 человек, сообщает во вторник интернет-версия газеты Bangkok Post со ссылкой на главного разработчика проекта.

Премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан-Оча утвердил ассигнование 193 миллионов таиландских бат (около 6 миллионов долларов) на проектные работы по программе постройки малой дизельной субмарины, которая, по предположениям, обойдется бюджету страны в 1 миллиард бат (около 30,3 миллиона долларов) и может быть готова к государственным испытаниям через четыре года, заявил во вторник газете руководитель проекта, проректор военно-морской академии Таиланда капитан первого ранга Саттхая Чантхарапрапа. На фотографии в газете главный разработчик таиландской малой субмарины держит в руках модель советской малой дизельной подводной лодки проекта 865 «Пиранья».

Капитан Чантхарапрапа сообщил газете, что подготовительные работы по проекту начались еще в октябре прошлого года, задолго до выделения бюджета, когда премьер впервые предложил идею создания собственной таиландской дизельной субмарины малого класса. В работе участвуют инженеры-проектировщики таиландских ВМС, получившие кораблестроительное образование в Европе, прежде всего — в Великобритании . Готовая субмарина должна будет проходить испытания в течение трех лет, после чего, ориентировочно в 2025 году, она может быть принята на вооружение, сообщил главный разработчик проекта, слова которого цитирует издание.

В Таиланде уже в течение двух десятилетий обсуждается вопрос о восстановлении подводного флота страны, расформированного в 1951 году. В разное время в течение 1996 — 2017 годов таиландские ВМС рассматривали варианты приобретения дизельных подводных лодок у США , Великобритании, России Германии и других стран-производителей таких кораблей, однако эти планы не могли реализоваться, в основном, по причине недостаточности бюджета военно-морских сил. В апреле 2017 года Таиланд подписал контракт с КНР на поставку первой субмарины класса Yuan (Yuan S26T) из трех, которые страна планирует приобрести в течение четырех лет. Контрактная стоимость каждой китайской подводной лодки составляет 13,5 миллиарда таиландских бат (более 400 миллионов долларов). С 2011 года в Таиланде действует тренажерный центр ВМС по подготовке подводников с тренажерами, импортированными из Германии в ходе подготовки несостоявшегося по бюджетным соображениям контракта на приобретение списанных из состава германских ВМС подводных лодок с продленным ресурсом.

Таиланд, сохранявший независимость в течение всего колониального периода, когда соседние страны входили в состав британской и французской колониальных империй, был второй страной в Азии после Японии , имевшей собственный подводный флот. Несколько субмарин были построены в Японии по таиландским заказам перед Второй мировой войной, еще несколько трофейных японских субмарин Таиланд получил от союзных держав после окончания войны.

После неудачной попытки военного переворота, предпринятой старшими офицерами ВМС Таиланда в 1951 году, результатом которой стали двухдневные бои между моряками и подразделениями сухопутных войск на улицах Бангкока, основные силы ВМС были передислоцированы из столицы и устья реки Чаопрайя на вновь построенную военно-морскую базу Саттахип в провинции Чонбури , почти в 200 киломаетрах от Бангкока, а единственная таиландская дивизия подводных лодок была расформирована. Все состоявшие в ней субмарины были разрезаны и проданы на металлолом.