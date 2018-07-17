СМИ: в Таиланде приступили к проектированию мини-субмарины за $30 млн

БАНГКОК , 17 июля. / ТАСС /. Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча одобрил начало проектирования мини-подлодки. Как сообщила во вторник газета Bangkok Post, это первый шаг запланированного строительства прототипа для королевского таиландского флота стоимостью 200 млн батов (более $6 млн).

Предполагается, что на проектирование уйдет около четырех лет, а на создание субмарины, которая предварительно будет стоить 1 млрд батов ($30 млн), потребуется еще два года. После этого начнутся испытания на море и годовое обучение персонала. Таким образом, всего для завершения проекта потребуется семь лет.

Окончательная стоимость мини-субмарины будет известна лишь через четыре года, но ожидается, что она не превысит запланированную. По данным газеты, принятое решение стало новым шагом правительства по созданию подводного флота, который будет соответствовать возможностям соседних с Таиландом стран.