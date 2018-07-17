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Уничтожение американского корабля показали на видео
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Уничтожение американского корабля показали на видео 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
В Сети появилось видео расстрела американскими моряками старого десантного корабля USS Racine. Прослуживший 17 лет на флоте транспорт стал мишенью на международных военно-морских учениях RIMPAC близ Гавайских островов.
Приведенный на буксире к месту казни Racine был обнаружен японским разведывательным самолетом, после чего по нему выпущено полтора десятка ракет с японских эсминцев и американских береговых ракетных комплексов. 5100-тонный транспорт стойко переносил попадания и оставался на ровном киле. Правда, в его трюме начался пожар, а на правом борту в районе бака появилась пробоина длиной около 10 метров.
Австралийский противолодочный самолет выпустил по мишени торпеду, которая не нанесла Racine видимых повреждений. Наконец, американская АПЛ класса Los Angeles ударила по транспорту торпедой Mk 48.
— Это оружие используется в конце учений, поскольку способно переломить хребет даже тяжелому боевому кораблю, — пояснили эксперты Military.com.
Так и произошло. От взрыва торпеды Racine подпрыгнул и переломился пополам в носовой части. Однако старый корабль еще около часа оставался на плаву, прежде чем пуститься в пятикилометровое путешествие вниз, на дно Тихого океана.
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