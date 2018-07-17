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ЗВО подготовя 12 тысяч специалистов для новейшей бронетехники
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ЗВО подготовя 12 тысяч специалистов для новейшей бронетехники 

ТК «Звезда» 46 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Обучение уже сегодня ведется по 40 воинским специальностям: механиков-водителей, наводчиков-операторов и командиров танков.
Более 12 тысяч младших специалистов будет подготовлено в учебных центрах Западного военного округа для эксплуатации новейшей бронетехники поступающей в войска по программе перевооружения.
Обучение ведется по 40 военно-учетным специальностям. За 4 месяца из новобранцев, призванных в армию весной этого года подготовят механиков-водителей, наводчиков-операторов и командиров танков Т-72Б3 и Т-90, боевых машин пехоты БМП-3 и бронетранспортеров БТР-82А, самоходных гаубиц Мста-СМ2.
В окружных учебных центрах в Ленинградской, Московской и Владимирской областях проведена модернизация полигонов, установлены новые мишенные комплексы с мультимидийной сменой тактической обстановки и электронным контролем результатов стрельб.
В ноябре курсантам предстоит сдать зачеты и выполнить упражнения контрольных стрельб из комплекса вооружения своих боевых машин.
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