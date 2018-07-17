Эсминец «Быстрый» и корвет «Совершенный» провели учения в Японском море

МОСКВА , 17 июля. / ТАСС /. Эскадренный миноносец «Быстрый» и корвет «Совершенный» Тихоокеанского флота провели учения по поиску и ликвидации субмарины условного противника в Японском море. Об этом во вторник сообщил официальный представитель флота Николай Воскресенский

"Сегодня эскадренный миноносец Тихоокеанского флота «Быстрый» и корвет «Совершенный» продолжили в полигонах боевой подготовки отработку элементов второй курсовой задачи (К-2)", — сообщил Воскресенский.

"Эсминцу и корвету противодействовала одна из дизельных подводных лодок флота. Корабли успешно обнаружили субмарину, идентифицировали ее и условно применили противолодочное оружие", — уточнил он.

Кроме того, корвет «Совершенный» отработал ракетный удар по надводным кораблям условного противника с выполнением электронных пусков ракет и отразил удар средств воздушного нападения. Также корабли провели тренировку по спасению людей, оказавшихся в воде.