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Скрытые полевые пункты управления оборудовали специалисты связи в Свердловской области
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Скрытые полевые пункты управления оборудовали специалисты связи в Свердловской области 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В состав пунктов управления вошли новые цифровые радиорелейные станции Р-419Л1, командно-штабные машины Р-149АКШ, телекоммуникационные комплексы «Редут-2УС».
Скрытые полевые пункты управления оборудовали специалисты связи в ходе учений, проводимых в рамках лагерного сбора в Свердловской области.
На Адуйском полигоне связисты создали скрытые полевые пункты управления с современным цифровым оборудованием и надежной многоуровневой системой охраны и обороны для успешного выполнения боевых задач. В состав пунктов управления вошли новые цифровые радиорелейные станции Р-419Л1, командно-штабные машины Р-149АКШ, телекоммуникационные комплексы «Редут-2УС».
Основное внимание было уделено выполнению действий по настройке радиостанций и аппаратных связи, развертыванию командно-штабных машин и отработке учебных задач по связи. Все задачи связисты выполняли при воздействии радиопомех со стороны условного противника.
Всего в учениях было задействовано более 500 человек личного состава и 100 единиц специальной техники.
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