Под Сталинградом ковалась Победа

Семьдесят шесть лет назад началась Сталинградская битва — одно из крупнейших сражений в ходе Великой Отечественной войны.

17 июля 1942 года со Сталинградской стратегической оборонительной операции начался первый (оборонительный) этап битвы. Он продолжался до 18 ноября 1942 года. Операция проводилась войсками Сталинградского, Юго-Восточного фронтов при содействии сил Волжской военной флотилии. В ходе боевых действий в состав советских войск были дополнительно введены управление Юго-Восточного фронта, пять управлений общевойсковых армий и два управления танковых армий, 56 дивизий и 33 бригады.

В результате тяжелейших боёв советские войска отразили попытки противника окружить их и уничтожить. Советские войска 18 ноября 1942 года от оборонительной фазы перешли к Сталинградской стратегической наступательной операции, которая закончилась 2 февраля 1943 года.

В ее ходе советские войска окружили и уничтожили главные силы 4-й танковой и 6-й полевой немецких армий, разгромили 3-ю и 4-ю румынские и 8-ю итальянскую армии. Потери противника составили свыше 800 тысяч человек, было взято в плен свыше 91 тысячи человек, в том числе две с половиной тысячи офицеров и 24 генерала. Победа советских войск в Сталинградской битве стала переломным этапом в ходе Второй мировой войны. В ее результате советская армия вырвала у противника стратегическую инициативу и удерживала ее до конца войны. В ознаменование подвига героев Сталинградской битвы на Мамаевом кургане в 1963-1967 годах был сооружен мемориальный комплекс.