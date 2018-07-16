Движение маломерных судов временно ограничат в Приморье

Опубликовано расписание.

Движение маломерных судов в Амурском заливе ограничат в связи с проведением Дня Военно-Морского флота, военно-морского парада сил Тихоокеанского флота и репетиций этих мероприятий, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Приморскому краю, ограничения коснутся акватории Амурского залива в районе бухты Спортивная гавань и мыса Бурный на участке № 7. Это участок акватории морского порта в Амурском заливе, ограниченный прямыми линиями, соединяющими на востоке маяк Токаревского и мысы Безымянный, Ларионова и Старицкого, на западе — мыс Черняковского.

Таким образом, будет ограничен выход в Амурский залив между маяком Токаревского и мысом Безымянный, выход в Амурский залив из бухты Новик, выход в Амурский залив через пролив Старка, от мыса Низкий (остров Попова) до островов Два брата и далее бухты Перевозная до полуострова Песчаный и мыса Фирсова.

В связи с этим будет запрещено передвижение плавательных средств в следующие дни:

19, 21, 24, 26 июля с 9.00 до 19.00 — репетиция парада Военно-Морского флота;

27 июля (28 июля — резерв) с 7.30 до 17.00 — генеральная репетиция парада Военно-морского флота;

29 июля с 7.30 до 17.00 — военно-морской парад кораблей ТОФ.

Жителей края просят с пониманием отнестись к данным неудобствам.