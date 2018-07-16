Движение маломерных судов временно ограничат в Приморье 

Опубликовано расписание.
Движение маломерных судов в Амурском заливе ограничат в связи с проведением Дня Военно-Морского флота, военно-морского парада сил Тихоокеанского флота и репетиций этих мероприятий, сообщает пресс-служба краевой администрации.
Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Приморскому краю, ограничения коснутся акватории Амурского залива в районе бухты Спортивная гавань и мыса Бурный на участке № 7. Это участок акватории морского порта в Амурском заливе, ограниченный прямыми линиями, соединяющими на востоке маяк Токаревского и мысы Безымянный, Ларионова и Старицкого, на западе — мыс Черняковского.
Таким образом, будет ограничен выход в Амурский залив между маяком Токаревского и мысом Безымянный, выход в Амурский залив из бухты Новик, выход в Амурский залив через пролив Старка, от мыса Низкий (остров Попова) до островов Два брата и далее бухты Перевозная до полуострова Песчаный и мыса Фирсова.
В связи с этим будет запрещено передвижение плавательных средств в следующие дни:
19, 21, 24, 26 июля с 9.00 до 19.00 — репетиция парада Военно-Морского флота;
27 июля (28 июля — резерв) с 7.30 до 17.00 — генеральная репетиция парада Военно-морского флота;
29 июля с 7.30 до 17.00 — военно-морской парад кораблей ТОФ.
Жителей края просят с пониманием отнестись к данным неудобствам.
Ко Дню ВМФ в этом году в Приморье приурочено крупное событие — Международный дальневосточный морской салон. Он пройдет с 28 по 28 июля по поручению главы региона Андрея Тарасенко. Деловая программа форума — 27 и 28 июля. В дни салона также пройдет выставка продукции судостроения на территории кампуса ДВФУ и культурная программа на нескольких городских площадках.