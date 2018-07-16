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В артиллерийских подразделениях ЗВО началось слаживание батарей
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В артиллерийских подразделениях ЗВО началось слаживание батарей 

ТК «Звезда» 56 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Основной упор при слаживании артиллерийских батарей делается на выработку полной взаимозаменяемости членов экипажей и расчетов в боевой обстановке.
Артиллерийские подразделения Западного военного округа приступили к этапу боевого слаживания батарей на полигонах, расположенных в Московской, Ленинградской, Смоленской, Брянской, Воронежской, Калининградской, Тверской и Ярославской областях.
В ходе учебных мероприятий подразделениям предстоит отработать вход в позиционный район (район развёртывания) и его занятие, организацию охранения и комендантской службы, инженерное оборудование и маскировку позиций, манёвр в позиционном районе, выполнение плановых и внеплановых задач при подготовке и нанесении артиллерийских и ракетных ударов. Все занятия с артиллеристами будут проходить как в дневное, так и в ночное время.
Основной упор при слаживании артиллерийских батарей делается на выработку полной взаимозаменяемости членов экипажей и расчетов в боевой обстановке.
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