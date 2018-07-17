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Более 4,5 тыс. мотострелков ЗВО отработают слаженность действий в ходе ротных тактических учений
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Более 4,5 тыс. мотострелков ЗВО отработают слаженность действий в ходе ротных тактических учений 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
При этом будет израсходовано около 6 тыс. артиллерийских и танковых снарядов, более 2 тыс. различных мин и гранат, а также свыше 50 тыс. боеприпасов для стрелкового оружия различных калибров.
Более 4,5 тыс. военнослужащих мотострелковых подразделений Западного военного округа отработают слаженность действий в ходе ротных тактических учений на полигонах в Ленинградской, Московской, Калининградской, Воронежской, Смоленской и Белгородской областях.
В ходе слаживания рот мотострелки выполнят упражнения учебных и контрольных стрельб, нормативы по тактической, инженерной и огневой подготовке, проведут тренировки по управлению огнем штатных и приданных подразделений, отработают взаимодействие с поддерживающими экипажами армейской авиации. Особый упор на данном этапе слаживания подразделений будет сделан на проведение занятий в ночное время. При этом будет израсходовано около 6 тыс. артиллерийских и танковых снарядов, более 2 тыс. различных мин и гранат, а также свыше 50 тыс. боеприпасов для стрелкового оружия различных калибров.
В завершении данного этапа подготовки пройдут ротные и батарейные тактические учения с боевой стрельбой, после которых начнется боевое слаживание батальонов и дивизионов.
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