Более 4,5 тыс. мотострелков ЗВО отработают слаженность действий в ходе ротных тактических учений

При этом будет израсходовано около 6 тыс. артиллерийских и танковых снарядов, более 2 тыс. различных мин и гранат, а также свыше 50 тыс. боеприпасов для стрелкового оружия различных калибров.

Более 4,5 тыс. военнослужащих мотострелковых подразделений Западного военного округа отработают слаженность действий в ходе ротных тактических учений на полигонах в Ленинградской, Московской, Калининградской, Воронежской, Смоленской и Белгородской областях.

В ходе слаживания рот мотострелки выполнят упражнения учебных и контрольных стрельб, нормативы по тактической, инженерной и огневой подготовке, проведут тренировки по управлению огнем штатных и приданных подразделений, отработают взаимодействие с поддерживающими экипажами армейской авиации. Особый упор на данном этапе слаживания подразделений будет сделан на проведение занятий в ночное время. При этом будет израсходовано около 6 тыс. артиллерийских и танковых снарядов, более 2 тыс. различных мин и гранат, а также свыше 50 тыс. боеприпасов для стрелкового оружия различных калибров.

В завершении данного этапа подготовки пройдут ротные и батарейные тактические учения с боевой стрельбой, после которых начнется боевое слаживание батальонов и дивизионов.