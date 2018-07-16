Шесть тысяч призывников отправились служить

16 июля городские военкоматы завершили весеннюю призывную кампанию. Все новобранцы отбыли к местам службы.

Престижнее всего считается служба в Воздушно-десантных войсках и в морской пехоте. В этот раз шесть тысяч московских призывников с готовностью подтвердили свое желание пройти армейскую школу.

Уклонистов становится меньше, а желающих послужить в российской армии прибывает. Уклоняться становится немодно и даже стыдно. Многие студенты даже берут академический отпуск для службы в армии, а граждане, ранее признанные ограниченно годными к военной службе и переданные в запас, стремятся поправить здоровье и в соответствии с Федеральным законом № 444-ФЗ после медицинского освидетельствования отправиться на военную службу.

— Удивляет желание послужить со стороны молодежи с проблемами по здоровью, — сказал официальный представитель Военного комиссариата Москвы Вадим Веденин. — С такой просьбой пришел 25-летний выпускник МГУ . Не хочет получать военный билет ни за что. А у него серьезное заболевание. Не можем мы против закона пойти.