Ещё
Шесть тысяч призывников отправились служить
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Шесть тысяч призывников отправились служить 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
16 июля городские военкоматы завершили весеннюю призывную кампанию. Все новобранцы отбыли к местам службы.
Престижнее всего считается служба в Воздушно-десантных войсках и в морской пехоте. В этот раз шесть тысяч московских призывников с готовностью подтвердили свое желание пройти армейскую школу.
Уклонистов становится меньше, а желающих послужить в российской армии прибывает. Уклоняться становится немодно и даже стыдно. Многие студенты даже берут академический отпуск для службы в армии, а граждане, ранее признанные ограниченно годными к военной службе и переданные в запас, стремятся поправить здоровье и в соответствии с Федеральным законом № 444-ФЗ после медицинского освидетельствования отправиться на военную службу.
— Удивляет желание послужить со стороны молодежи с проблемами по здоровью, — сказал официальный представитель Военного комиссариата Москвы Вадим Веденин. — С такой просьбой пришел 25-летний выпускник МГУ. Не хочет получать военный билет ни за что. А у него серьезное заболевание. Не можем мы против закона пойти.
Всего 15 процентов новобранцев этого призыва оказались с высшим образованием. Молодые специалисты с техническим высшим образованием, таким как МГТУ имени Баумана, востребованы в научных и научно-производственных ротах. Десятки призывников прошли серьезный конкурсный отбор и отправились применять свои знания в Западном военном округе.
Вечерняя Москва: последние новости
Пять военных кораблей прибыли в Кронштадт Наследница фронтовой артиллерии – по-прежнему грозная сила России Фрегат «Адмирал Горшков» будет передан ВМФ в 2018 году
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США216
На Западе обрушились с оскорблениями на Трампа158
В России оценили неожиданное решение Франции133
Парализованный Крым и другие события дня28
Путин прокомментировал позицию Трампа по Крыму240
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
На Западе обрушились с оскорблениями на Трампа
США В мире
00:38
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа
Политика США
05:07
«Бога Кузю» все же посадили
Происшествия
01:01
Путин сухо отреагировал на подмигивание Трампа
В мире
05:24
«Теперь мяч на стороне США»
Политика США
00:17
Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»
Происшествия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение