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Военным педагогам добавят жилплощади
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Военным педагогам добавят жилплощади 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В частности, речь идет о предоставлении всем «военным учителям» штатских вузов дополнительной общей жилплощади в размере от 15 до 23 квадратных метров. Чтобы данная норма заработала в отношении преподавателей военных учебных центров, необходимо внести поправки в статью 15.1 закона, чем сейчас и занимаются депутаты.
По словам председателя Комитета Госдумы по обороне Героя России генерал-полковника Владимира Шаманова, принятие социально-значимого законопроекта «безусловно, улучшит жилищное обеспечение военнослужащих и членов их семей».
— В настоящее время, к сожалению, у нас по формальным основаниям лишены такого права те военнослужащие, которые являются преподавателями учебных военных центров. Таким образом, они оказываются в неравном положении с относящимися к той же категории военнослужащими — преподавателями военных кафедр, — объяснил Шаманов необходимость принятия данного документа.
Надо сказать, что новый законопроект внесен в Госдуму правительством РФ и разработан во исполнение постановления Конституционного суда РФ от 16 ноября прошлого года. Поводом для его принятия стало обращение в КС старшего преподавателя учебного военного центра при Рязанском государственном радиотехническом университете Михаила Фокина.
Преподавателям военных кафедр положена дополнительная жилплощадь в размере от 15 до 23 кв.м  Когда офицеру рассчитывали размер положенной ему по закону субсидии на приобретение жилья, деньги на покупку или строительство дополнительной жилплощади в итоговую сумму не внесли.
Оспорить решение Западного регионального управления жилищного обеспечения минобороны Фокину не удалось. В своем решении Рязанский гарнизонный военный суд указал, что преподавание в военном учебном центре РГТУ жилищно-денежной преференции военнослужащему не дает, так как в законе такая образовательная структура не упоминается.
Формально гарнизонные судьи были правы, так как военные учебные центры для армейской подготовки студентов государственных вузов действительно начали создавать не так давно и практически нигде в правовых актах они не значатся.
Тогда Фокин обратился в Конституционный суд. Решение по его обращению там приняли без публичных слушаний. Дело в том, что ранее КС неоднократно указывал на недопустимость нарушения принципа равенства граждан перед законом и судом. Вот и в данном случае судьи однозначно встали на сторону Фокина, отметив, что жилищные права военнослужащих-преподавателей равны вне зависимости от категории вуза, в котором они работают.
Было сказано, что единственная разница между учебными центрами и военными кафедрами в гражданских вузах — это дальнейшая перспектива студентов после обучения. Выпускники центров отправляются на военную службу по контракту, а бывшие слушатели кафедр становятся военнослужащими запаса. Для военных преподавателей вузов такой разницы не существует. А значит, они равны в своих правах, в том числе на предоставление дополнительной жилплощади.
Теперь эта норма будет зафиксирована и в законе «О статусе военнослужащих».
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