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Минобороны РФ ищет у берегов Крыма затонувшие во время Великой Отечественной войны корабли
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Минобороны РФ ищет у берегов Крыма затонувшие во время Великой Отечественной войны корабли 

ТАСС 56 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июля. /ТАСС/. Шестая поисковая экспедиция Минобороны РФ, в состав которой входят специалисты гидрографической службы Черноморского флота, приступила к поискам у берегов Крыма затонувших во время Великой Отечественной войны кораблей. Об этом в среду сообщили в пресс-службе флота.
"Наша цель — идентифицировать уже известные объекты на дне Черного моря и оформить в соответствии с действующим законодательством необходимые документы для обозначения их местами воинских захоронений", — приводятся в сообщении слова руководителя экспедиции Андрея Таранова.
Участники экспедиции на гидрографическом судне ГС-86 пройдут более 700 морских миль, чтобы исследовать 10 предположительных мест гибели советских моряков в районе Балаклавы, Феодосийского залива, в Керченском проливе.
Водолазам предстоит исследовать тральщик Т-412, сторожевой катер 092, обследовать транспорт «Жан Жорес» в Феодосийском заливе, а также места гибели тральщика Т-405 «Минреп» и транспорта «Кола». Также исследователи попытаются изучить и установить принадлежность обнаруженных ранее, но еще неопознанных объектов. Предположительно, это советские корабли и катера, затонувшие при проведении десантных операций в годы Великой Отечественной войны.
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