В Кронштадте завершилась тренировка кораблей ВМФ перед Главным военно-морским парадом

МОСКВА , 17 июля. / ТАСС /. Боевые корабли крупного водоизмещения завершили тренировку перед Главным военно-морским парадом на рейде Кронштадта . Об этом журналистам во вторник рассказал официальный представитель флота капитан 1-го ранга Игорь Дыгало

Ранее сообщалось, что репетиция началась в 12:50 мск.

"Корабли крупного водоизмещения — большой противолодочный корабль «Североморск», большие десантные корабли «Иван Грен» и «Королев», дизель-электрическая подводная лодка «Владикавказ» — приняли участие в первой дневной тренировке Главного военно-морского парада в Кронштадте. Тренировка состоялась под руководством главнокомандующего ВМФ РФ адмирала Владимира Королева ", — сказал он.

Всего в ней приняли участие более 10 боевых кораблей и катеров, прибывших на парад с флотов ВМФ России.

При прохождении парадного строя корабли отработали движение с заданной скоростью в парадном строю по фарватеру Кронштадтского рейда, организацию связи в ходе движения, передачу команд на маневрирование при помощи визуальных сигналов.

Также в ходе тренировки вахтенные офицеры, штурманы и сигнальщики проверили знания навигационных особенностей рейда.