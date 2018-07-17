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В Кронштадте завершилась тренировка кораблей ВМФ перед Главным военно-морским парадом
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В Кронштадте завершилась тренировка кораблей ВМФ перед Главным военно-морским парадом 

ТАСС 44 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Боевые корабли крупного водоизмещения завершили тренировку перед Главным военно-морским парадом на рейде Кронштадта. Об этом журналистам во вторник рассказал официальный представитель флота капитан 1-го ранга Игорь Дыгало.
Ранее сообщалось, что репетиция началась в 12:50 мск.
"Корабли крупного водоизмещения — большой противолодочный корабль «Североморск», большие десантные корабли «Иван Грен» и «Королев», дизель-электрическая подводная лодка «Владикавказ» — приняли участие в первой дневной тренировке Главного военно-морского парада в Кронштадте. Тренировка состоялась под руководством главнокомандующего ВМФ РФ адмирала Владимира Королева", — сказал он.
Всего в ней приняли участие более 10 боевых кораблей и катеров, прибывших на парад с флотов ВМФ России.
При прохождении парадного строя корабли отработали движение с заданной скоростью в парадном строю по фарватеру Кронштадтского рейда, организацию связи в ходе движения, передачу команд на маневрирование при помощи визуальных сигналов.
Также в ходе тренировки вахтенные офицеры, штурманы и сигнальщики проверили знания навигационных особенностей рейда.
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