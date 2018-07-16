Свыше 10 боевых кораблей примут участие в тренировке на рейде Кронштадта перед Главным военно-морским парадом

В прохождении парадного строя будут задействованы, в том, числе, и корабли крупного водоизмещения, –— БПК «Североморск», БДК « Иван Грен » и «Королёв», дизель-электрическая подлодка «Владикавказ».

Свыше 10 боевых кораблей и катеров примут участие в первой тренировке перед Главным военно-морским парадом на рейде Кронштадта , которая состоится 17 июля.

В эпизоде прохождения парадного строя будут задействованы, в том, числе, и корабли крупного водоизмещения, –— большой противолодочный корабль «Североморск», большие десантные корабли «Иван Грен» и «Королёв», дизель-электрическая подводная лодка «Владикавказ».

Корабли отработают движение с заданной скоростью по утвержденному курсу прохождения парадного строя, организацию связи в ходе движения.

Особое внимание будет уделяться практической подготовленности специалистов электромеханических боевых частей кораблей, отвечающих за функционирование и работу энергетических и двигательных установок на строго установленных скоростях хода, а также корабельным расчетам «Главный командный пункт корабля — Боевой информационный пост — Штурман», действиям специалистов радиотехнических боевых частей и служб кораблей.

Будет также отрабатываться и проверяться подготовка вахтенных офицеров кораблей, штурманских специалистов и вахтенных сигнальщиков.