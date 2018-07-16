В рамках весеннего призыва соединения и воинские части ЦВО в Поволжье пополнили около 2 тыс. новобранцев

Все они проходят курс начальной военной подготовки — выполняют упражнения по строевой и физической подготовке, изучают свои права и обязанности, знакомятся с уставами внутренней и гарнизонной службы.

Около 2 тыс. новобранцев в рамках весенней призывной кампании пополнили объединения, соединения и воинские части Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированные в Поволжье.

Сейчас призывники в подразделениях проходят курс начальной военной подготовки — выполняют упражнения по строевой и физической подготовке, изучают свои права и обязанности, знакомятся с уставами внутренней и гарнизонной службы, ведут конспекты.

Занятия с молодым пополнением проводят опытные сержанты под постоянным контролем офицеров управления. После окончания курса новобранцы примут Военную присягу.