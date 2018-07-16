В первой репетиции Главного военно-морского парада на Неве примут участие 20 кораблей

МОСКВА , 16 июля. / ТАСС /. Двадцать боевых кораблей и катеров ВМФ России примут участие в первой тренировке Главного военно-морского парада, которая пройдет на Неве ранним утром 17 июля. Об этом журналистам сообщил официальный представитель флота капитан 1-го ранга Игорь Дыгало

"Двадцать боевых кораблей и катеров примут участие в первой тренировке Главного военно-морского парада на Неве, которая состоится с 4 до 6 утра 17 июля под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Королева . В ходе тренировки по установленному фарватеру в составе тактических групп пройдут малые ракетные, минно-тральные корабли, противодиверсионные, десантные, патрульные и артиллерийские катера", — сказал он.

Дыгало уточнил, что на первой тренировке моряки отработают движение кораблей в строю, удержание заданного курса на малых скоростях хода, обмен сигналами и организацию связи. Также будут проверены действия штурманов и вахтенных офицеров.

Ранее в Финском заливе завершилась трехдневная тренировка уже прибывших на парад десантных кораблей «Иван Грен» и «Королев», дизель-электрической подлодки «Владикавказ», корветов «Сообразительный» и «Бойкий». Всего в маневрах приняли участие 35 кораблей и судов.