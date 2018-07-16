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В первой репетиции Главного военно-морского парада на Неве примут участие 20 кораблей
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В первой репетиции Главного военно-морского парада на Неве примут участие 20 кораблей 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Двадцать боевых кораблей и катеров ВМФ России примут участие в первой тренировке Главного военно-морского парада, которая пройдет на Неве ранним утром 17 июля. Об этом журналистам сообщил официальный представитель флота капитан 1-го ранга Игорь Дыгало.
"Двадцать боевых кораблей и катеров примут участие в первой тренировке Главного военно-морского парада на Неве, которая состоится с 4 до 6 утра 17 июля под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Королева. В ходе тренировки по установленному фарватеру в составе тактических групп пройдут малые ракетные, минно-тральные корабли, противодиверсионные, десантные, патрульные и артиллерийские катера", — сказал он.
Дыгало уточнил, что на первой тренировке моряки отработают движение кораблей в строю, удержание заданного курса на малых скоростях хода, обмен сигналами и организацию связи. Также будут проверены действия штурманов и вахтенных офицеров.
Ранее в Финском заливе завершилась трехдневная тренировка уже прибывших на парад десантных кораблей «Иван Грен» и «Королев», дизель-электрической подлодки «Владикавказ», корветов «Сообразительный» и «Бойкий». Всего в маневрах приняли участие 35 кораблей и судов.
В прошлом году прошел первый в истории современной России Главный военно-морской парад, который теперь будет проводиться ежегодно наряду с парадами на Северном, Черноморском, Тихоокеанском флотах и Каспийской флотилии. Зрители парада в Петербурге увидели тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий», самую большую в мире атомную подводную лодку "Дмитрий Донской", новейшие корабли ВМФ — большой десантный "Иван Грен", фрегат «Адмирал Макаров», дизель-электрические субмарины «Великий Новгород» и «Владикавказ». В празднике участвовали и корабли из Китая — эсминец «Хэфэй», фрегат «Юньчэн» и судно обеспечения «Ломаху». Всего было представлено около 50 кораблей.
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