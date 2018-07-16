ГВП добилась мер для достройки квартир дольщикам бывшего «Дальспецстроя» в Хабаровске

Военные прокуроры добились принятия мер для достройки квартир дольщикам бывшего «Дальспецстроя» (сейчас — ФГУП «Главное военно-строительное управление № 6», ГВСУ № 6) в Хабаровске . Как говорится в сообщении на сайте Главной военной прокуратуры (ГВП), «в настоящее время ГВСУ № 6 возводит восемь жилых домов, в которых с гражданами заключено более 400 договоров», но «вследствие ухудшения финансово-экономического состояния предприятия из-за управленческих ошибок и противоправных действий его руководства возведение объектов в установленные сроки не завершено, оплаченные квартиры гражданам не переданы».

6 июня генпрокурор РФ Юрий Чайка встретился с дольщиками в Хабаровске, после чего военная прокуратура Восточного военного округа взяла под надзор ход долевого строительства многоквартирных домов военным ведомством . На заседании созданной главным военным прокурором РФ рабочей группы сотрудников прокуратуры при участии замминистра обороны Тимура Иванова , руководителей профильных департаментов Минобороны, представителей ГВСУ № 6 и внешнего управляющего были определены источники средств для завершения строительства и сдачи жилых домов, в первую очередь, имеющих высокую степень (до 98%) строительной готовности по адресам Хабаровск, ул. Кубяка-Морозова, 29, ул. Выставочная, 26 и ул. Л. Толстого, 1.

13 июля в Хабаровске при участии военных прокуроров и сотрудников департамента имущественных отношений Минобороны на собрании кредиторов ГВСУ № 6 утвердили план внешнего управления предприятием. Он «предусматривает конкретные меры по восстановлению платежеспособности компании и достройку всех объектов, по которым у ГВСУ № 6 имеются неисполненные обязательства перед участниками долевого строительства», говорится в сообщении ГВП. Уже перезаключено 68 договоров с гражданами, которые купили квартиры с низкой степенью строительной готовности, принимаются меры по остальным дольщикам.

В Главной военной прокуратуре отметили, что военные прокуроры для устранения нарушений в деятельности застройщика внесли 14 актов прокурорского реагирования, в том числе в адрес руководства Минобороны. По материалам проверок возбуждены уголовные дела в отношении пяти экс— руководителей ГВСУ № 6 (двое из них осуждены).