Ещё
ГВП добилась мер для достройки квартир дольщикам бывшего «Дальспецстроя» в Хабаровске
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ГВП добилась мер для достройки квартир дольщикам бывшего «Дальспецстроя» в Хабаровске 

Дальний Восток 1 час назад
Фото: Дальний Восток
Военные прокуроры добились принятия мер для достройки квартир дольщикам бывшего «Дальспецстроя» (сейчас — ФГУП «Главное военно-строительное управление № 6», ГВСУ № 6) в Хабаровске. Как говорится в сообщении на сайте Главной военной прокуратуры (ГВП), «в настоящее время ГВСУ № 6 возводит восемь жилых домов, в которых с гражданами заключено более 400 договоров», но «вследствие ухудшения финансово-экономического состояния предприятия из-за управленческих ошибок и противоправных действий его руководства возведение объектов в установленные сроки не завершено, оплаченные квартиры гражданам не переданы».
6 июня генпрокурор РФ Юрий Чайка встретился с дольщиками в Хабаровске, после чего военная прокуратура Восточного военного округа взяла под надзор ход долевого строительства многоквартирных домов военным ведомством. На заседании созданной главным военным прокурором РФ рабочей группы сотрудников прокуратуры при участии замминистра обороны Тимура Иванова, руководителей профильных департаментов Минобороны, представителей ГВСУ № 6 и внешнего управляющего были определены источники средств для завершения строительства и сдачи жилых домов, в первую очередь, имеющих высокую степень (до 98%) строительной готовности по адресам Хабаровск, ул. Кубяка-Морозова, 29, ул. Выставочная, 26 и ул. Л. Толстого, 1.
13 июля в Хабаровске при участии военных прокуроров и сотрудников департамента имущественных отношений Минобороны на собрании кредиторов ГВСУ № 6 утвердили план внешнего управления предприятием. Он «предусматривает конкретные меры по восстановлению платежеспособности компании и достройку всех объектов, по которым у ГВСУ № 6 имеются неисполненные обязательства перед участниками долевого строительства», говорится в сообщении ГВП. Уже перезаключено 68 договоров с гражданами, которые купили квартиры с низкой степенью строительной готовности, принимаются меры по остальным дольщикам.
В Главной военной прокуратуре отметили, что военные прокуроры для устранения нарушений в деятельности застройщика внесли 14 актов прокурорского реагирования, в том числе в адрес руководства Минобороны. По материалам проверок возбуждены уголовные дела в отношении пяти экс— руководителей ГВСУ № 6 (двое из них осуждены).
В военной прокуратуре ВВО открыты консультативные центры и горячие линии. По всем вопросам, связанным с завершением строительства домов, целевого использования средств и восстановления прав пострадавших установлено тесное взаимодействие с руководством Минобороны, аппаратом губернатора и правительством Хабаровского края и представителями инициативной группы дольщиков.
Дальний Восток: последние новости
Под Владивостоком на мель сел большой десантный корабль «Ослябя» Эксперты полагают, что переход на Сахалин предпочтительнее строить в виде моста Пасха к нам приходит
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Встреча века» завершилась. Трамп высказался первым176
Мощный взрыв прогремел на северо-западе Москвы9
Западные СМИ впали в истерику из-за опоздания Путина264
Крым парализовало236
Франция закрывает торгпредство в России61
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
00:15
Мощный взрыв прогремел на северо-западе Москвы
Происшествия
00:49
Путин опоздал на встречу к Трампу
Политика
01:19
Крым остался без Booking.com
Экономика Компании
03:43
Китай нанес новый удар по США
Экономика
00:34
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным
В мире
04:17
Путин и Трамп пожали друг другу руки
Политика
01:00
Крым парализовало
Общество Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение