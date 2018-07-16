ГВП добилась мер для достройки квартир дольщикам бывшего «Дальспецстроя» в Хабаровске 

Военные прокуроры добились принятия мер для достройки квартир дольщикам бывшего «Дальспецстроя» (сейчас — ФГУП «Главное военно-строительное управление № 6», ГВСУ № 6) в Хабаровске. Как говорится в сообщении на сайте Главной военной прокуратуры (ГВП), «в настоящее время ГВСУ № 6 возводит восемь жилых домов, в которых с гражданами заключено более 400 договоров», но «вследствие ухудшения финансово-экономического состояния предприятия из-за управленческих ошибок и противоправных действий его руководства возведение объектов в установленные сроки не завершено, оплаченные квартиры гражданам не переданы».
6 июня генпрокурор РФ Юрий Чайка встретился с дольщиками в Хабаровске, после чего военная прокуратура Восточного военного округа взяла под надзор ход долевого строительства многоквартирных домов военным ведомством. На заседании созданной главным военным прокурором РФ рабочей группы сотрудников прокуратуры при участии замминистра обороны Тимура Иванова, руководителей профильных департаментов Минобороны, представителей ГВСУ № 6 и внешнего управляющего были определены источники средств для завершения строительства и сдачи жилых домов, в первую очередь, имеющих высокую степень (до 98%) строительной готовности по адресам Хабаровск, ул. Кубяка-Морозова, 29, ул. Выставочная, 26 и ул. Л. Толстого, 1.
13 июля в Хабаровске при участии военных прокуроров и сотрудников департамента имущественных отношений Минобороны на собрании кредиторов ГВСУ № 6 утвердили план внешнего управления предприятием. Он «предусматривает конкретные меры по восстановлению платежеспособности компании и достройку всех объектов, по которым у ГВСУ № 6 имеются неисполненные обязательства перед участниками долевого строительства», говорится в сообщении ГВП. Уже перезаключено 68 договоров с гражданами, которые купили квартиры с низкой степенью строительной готовности, принимаются меры по остальным дольщикам.
В Главной военной прокуратуре отметили, что военные прокуроры для устранения нарушений в деятельности застройщика внесли 14 актов прокурорского реагирования, в том числе в адрес руководства Минобороны. По материалам проверок возбуждены уголовные дела в отношении пяти экс— руководителей ГВСУ № 6 (двое из них осуждены).
В военной прокуратуре ВВО открыты консультативные центры и горячие линии. По всем вопросам, связанным с завершением строительства домов, целевого использования средств и восстановления прав пострадавших установлено тесное взаимодействие с руководством Минобороны, аппаратом губернатора и правительством Хабаровского края и представителями инициативной группы дольщиков.