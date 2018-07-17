«Храбрецы» из Китая прибыли в Новосибирск для участия в Международных армейских играх

Китайские военнослужащие приехали для участия в армейских соревнованиях и привезли с собой свои бронированные машины пехоты.

На железнодорожную станцию Новосибирска прибыла военная техника Народно-освободительной армии Китая (НОАК), которая примет участие в Международном этапе конкурса «Отличники войсковой разведки».

Военнослужащие из Китая привезли в Новосибирск 4 единицы техники — бронированные машины пехоты «Храбрец», грузовой и легковой автомобиль. Также в столицу региона прибыли первые члены команды НОАК — механики-водители и офицеры, отвечающие за подготовку участников конкурса. Военнослужащие из Китая прошли предварительный медицинский осмотр. Доставку военной техники на полигон «Кольцово», где пройдут международные соревнования, выполнили российские военнослужащие. Безопасность во время движения механизированной колонны обеспечили сотрудники ВАИ Новосибирского гарнизона.