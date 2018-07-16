В рамках весеннего призыва части и соединения Балтийского флота пополнили более 4 тыс. новобранцев

В соединения и части Балтийского флота в ходе весеннего призыва на военную службу прибыли все 100 процентов молодого пополнения.

В рамках весеннего призыва части и соединения Балтийского флота пополнили более 4 тыс. новобранцев.

Юноши прибыли как из Калининградской области, так и из других регионов Российской Федерации — Московской, Воронежской, Псковской, Томской, Брянской областей, Татарстана, Башкортостана, Мордовии.

Кроме того, флотские ряды пополнили около 1000 младших специалистов, подготовленных в учебных частях Вооруженных Сил Российской Федерации по специальностям механиков-водителей, радиотехников, связистов, различных корабельных специалистов.

Более 20 призывных комиссий Калининградской области призвали на военную службу порядка одной тысячи человек. Почти все калининградцы остались проходить военную службу на территории Калининградской области. В течение первого месяца службы они пройдут курс интенсивной боевой подготовки.