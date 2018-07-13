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В Петербурге проведут четыре репетиции Главного военно-морского парада
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Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным

В Петербурге проведут четыре репетиции Главного военно-морского парада 

RT на русском 13 июля 2018
В Санкт-Петербурге в преддверии Дня ВМФ проведут четыре репетиции Главного военно-морского парада, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.
В настоящее время суда, которые уже прибыли в Кронштадт, отрабатывают слаженность действий на тренировках в Финском заливе.
Экипажи проведут ночные занятия 17 и 20 июля, дневное — 22 июля, а генеральная репетиция запланирована на 26 июля.
Парад состоится 29 июля.
Ранее Nation News сообщало, что восстановленный американский танк «Шерман» времён Второй мировой войны на своём ходу покинул ангар в Приморье.
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