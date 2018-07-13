В Петербурге проведут четыре репетиции Главного военно-морского парада

Санкт-Петербурге в преддверии Дня ВМФ проведут четыре репетиции Главного военно-морского парада, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

В настоящее время суда, которые уже прибыли в Кронштадт , отрабатывают слаженность действий на тренировках в Финском заливе.

Экипажи проведут ночные занятия 17 и 20 июля, дневное — 22 июля, а генеральная репетиция запланирована на 26 июля.

Парад состоится 29 июля.

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