Порошенко опасается «нападения» российских войск на Мариуполь

По мнению украинского лидера, Россия «незаконно» проводит досмотр судов, направляющихся в украинские порты через Керченский пролив.

"Мы видим, что это делается для того, чтобы заблокировать Украину на Азовском море", — утверждает Порошенко. Он не уточнил, каким образом досмотр кораблей может отрезать страну от моря.

По его словам, Россия, возможно, намеревается «провести военную операцию против Мариуполя, где осуществляется экспорт продукции черной металлургии Украины».

В действительности Россия не задерживает украинские корабли в Азовском море. Как сообщил представитель украинской Госпогранслужбы Олег Слободян , речь идет о рядовых досмотрах. Соглашение о сотрудничестве между Киевом и Москвой предусматривает, что Азов — море внутреннего пользования двух государств. Поэтому пограничники обеих стран имеют право досматривать входящие в него суда, пояснил Слободян.

Надо же как-то выкручиваться

Как предположил президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко , подобные высказывания украинского лидера связаны с тем, что Украине необходимо как-то выкручиваться из ситуации, которая сложилась в Азовском море после ареста судна «Норд».

"Сейчас Россия, действуя строго в рамках международного права, фактически прекратила украинское судоходство в Азовском море, и дело идет к тому, что украинские порты, находящиеся на Азовском море, не сегодня завтра разорятся", — отметил эксперт. Он подчеркнул, что России не нужно захватывать украинские порты — они самоликвидируются из-за отсутствия судоходства.

Киев должен искать выход из этой ситуации, но Порошенко решил «на этом деле немного попиариться», добавил Ищенко.

"А речь идет о том, что Украина теряет миллиарды, в том числе и те, которые должны были попасть лично к Порошенко в карман", — отметил эксперт. Поэтому, по его мнению, президент Украины пытается привлечь внимание мирового сообщества, рассказывая, что на него якобы нападать собираются.

Какой-то анекдот

Украинские власти и военные регулярно заявляют, что Россия готовится «напасть» на страну. Так, в прошлом году генерал Игорь Романенко заверил, что против ВСУ планируют применить подводные лодки Черноморского флота или крылатые ракеты. «Прогноз» украинского военачальника так и не сбылся. А в Госдуме заявления Романенко сравнили с анекдотом.

"Я напомню предыдущие истории, ходил анекдот про подводные лодки в степях Украины. Поэтому, наверно, генерал вспомнил об этом анекдоте и решил подключить своих покровителей из-за океана", — сказал глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов РИА Новости.

Киев обвиняет Россию в «агрессии» и вмешательстве во внутренние дела страны. Москва отрицает подобные заявления украинской стороны. Российские власти не раз говорили, что страна не заинтересована в том, чтобы Киев урегулировал внутриполитический и экономический кризис. Россия не является стороной внутриукраинского конфликта.