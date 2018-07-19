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В железнодорожной бригаде в Екатеринбурге прошел концерт, посвященный победе на Курской дуге
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В железнодорожной бригаде в Екатеринбурге прошел концерт, посвященный победе на Курской дуге 

ТК «Звезда» 43 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Концерт был организован пунктом отбора на военную службу по контракту, поэтому на мероприятие были в первую очередь приглашены военнослужащие по призыву.
В железнодорожной бригаде, дислоцированной в Екатеринбурге, прошел концерт, посвященный 75-летию со дня победы в сражении на Курской дуге для военнослужащих и членов их семей.
Концерт был организован пунктом отбора на военную службу по контракту, поэтому на мероприятие были в первую очередь приглашены военнослужащие по призыву. После выступлений все желающие могли проконсультироваться с инструкторами пункта по интересующим вопросам, касающимся военной службы по контракту.
Подобные мероприятия планируются провести во всех воинских частях и соединенияхСвердловской области.
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