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Убивший украинских бойцов миномет «Молот» проверят по распоряжению Минобороны
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Убивший украинских бойцов миномет «Молот» проверят по распоряжению Минобороны 

Карельские вести 16 июля 2018
Фото: Карельские вести
С 2016 года произошло уже несколько взрывов этого оружия при стрельбе
Глава Минобороны Украины Степан Полторак распорядился провести экспертизу металла, из которого был сделан ствол взорвавшегося во время маневров миномета «Молот». Жертвами ЧП стали трое военнослужащих украинской армии.
Инцидент произошел 6 июля во время учебных стрельб на Ровенском полигоне. В результате взрыва миномета «Молот» погибли трое украинских военнослужащих (наводчик, заряжающий и командир батареи), еще девять получили ранения.
В Минобороны Украины отметили, что обломки оружия переданы в научно-исследовательскую лабораторию Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского. Специалисты проведут экспертизу, которая поможет установить объективную причину взрыва.
Миномет «Молот» калибром 120 мм был разработан концерном «Укроборонпром» на базе советского миномета 2Б11. В 2016 году начались его поставки в войска.
После инцидента на Ровенском полигоне президент Украины Петр Порошенко запретил использование «Молотов» до окончания расследования причин взрыва. Согласно официальной статистике, в 2016-2018 годах с этими минометами произошло восемь ЧП, часть из которых привела к гибели людей.
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