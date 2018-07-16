В ДНР рассказали о признаках подготовки Киева к масштабному наступлению

Замглавы оперативного командования Донецкой народной республики Эдуард Басурин рассказал, что разведка ДНР располагает свидетельствами готовящейся Киевом масштабной наступательной операции в Донбассе.

По его словам, явным свидетельством таких планов руководства ВСУ служит то, что украинским военным, дислоцированным в южной части Донецкой области, отменили плановые отпуска. Басурин полагает, что эскалация конфликта в Донбассе может стать для Киева способом отвлечь население от внутренних проблем на фоне переформатирования власти.

При этом представитель народной республики подчеркнул, что армия ДНР готова к активным действиям украинских силовиков и в состоянии противостоять им, пишут Argumenti.ru

Новости Донбасса: В ДНР рассказали о панических настроениях в украинской армии