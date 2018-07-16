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В ДНР рассказали о признаках подготовки Киева к масштабному наступлению
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Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным

В ДНР рассказали о признаках подготовки Киева к масштабному наступлению 

Свободная пресса 33 минуты назад
Замглавы оперативного командования Донецкой народной республики Эдуард Басурин рассказал, что разведка ДНР располагает свидетельствами готовящейся Киевом масштабной наступательной операции в Донбассе.
По его словам, явным свидетельством таких планов руководства ВСУ служит то, что украинским военным, дислоцированным в южной части Донецкой области, отменили плановые отпуска. Басурин полагает, что эскалация конфликта в Донбассе может стать для Киева способом отвлечь население от внутренних проблем на фоне переформатирования власти.
При этом представитель народной республики подчеркнул, что армия ДНР готова к активным действиям украинских силовиков и в состоянии противостоять им, пишут Argumenti.ru.
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