Ещё
Военные психологи ВВО завершают изучение новобранцев весеннего призыва
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Военные психологи ВВО завершают изучение новобранцев весеннего призыва 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Исследования проводятся с использованием современных тестов, бесед, наблюдений, анализа независимых характеристик и документов.
Специалисты центра психологической работы Восточного военного округа совместно с психологами и социологами соединений и воинских частей завершают тестирование новобранцев, прибывших в войска в ходе весенней призывной кампании –— уже изучено более 11 тысяч человек.
Исследования проводятся с использованием современных психологических тестов, бесед, наблюдений, анализа независимых характеристик и документов.
Результаты работы психологов и социологов ВВО показали, что свыше 98% опрошенных военнослужащих пошли служить с желанием.
Высшее образование до службы в Вооруженных силах получили более 700 человек, среднее профессиональное образование имеют свыше 5 тысяч новобранцев, общее основное –— около 3 тысяч юношей, 11 классов закончили более 2 тысяч военнослужащих.
До поступления на службу около 7 тысяч новобранцев проходили обучение, более 3 тысяч работали.
Специалисты центра психологической работы Восточного военного округа планируют полностью завершить тестирование молодого пополнения в первой декаде текущего месяца.
ТК «Звезда»: последние новости
Корабли Северного флота готовятся к межфлотскому переходу для участия в Главном военно-морского параде в Кронштадте Свыше 6000 военнослужащих в Сибири приняли участие в литературных чтениях Командующий ЧФ вице-адмирал Александр Моисеев принял участие в открытии столовой для Черноморского флота
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина393
Туринская плащаница оказалась подделкой265
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»63
Рабочие устроили массовую драку из‐за зарплаты98
Грудинин развелся95
Видео
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
04:22
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией
Политика
06:10
Комитет Думы поддержал пенсионную реформу
Экономика
02:45
Трамп разозлился на Путина из-за видео
В мире
00:29
Глава Хорватии вступилась за Россию
В мире Политика
04:50
У Депардье нашли долги в России
Шоу-бизнес
04:39
Путин сделает Трампу «конкретные предложения»
Политика Ближний Восток
06:21
В Германии запустили дизель с 75-летней подлодки
Армия
03:16
Туринская плащаница оказалась подделкой
Наука и техника
06:14
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение