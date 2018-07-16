Военные психологи ВВО завершают изучение новобранцев весеннего призыва

Исследования проводятся с использованием современных тестов, бесед, наблюдений, анализа независимых характеристик и документов.

Специалисты центра психологической работы Восточного военного округа совместно с психологами и социологами соединений и воинских частей завершают тестирование новобранцев, прибывших в войска в ходе весенней призывной кампании –— уже изучено более 11 тысяч человек.

Исследования проводятся с использованием современных психологических тестов, бесед, наблюдений, анализа независимых характеристик и документов.

Результаты работы психологов и социологов ВВО показали, что свыше 98% опрошенных военнослужащих пошли служить с желанием.

Высшее образование до службы в Вооруженных силах получили более 700 человек, среднее профессиональное образование имеют свыше 5 тысяч новобранцев, общее основное –— около 3 тысяч юношей, 11 классов закончили более 2 тысяч военнослужащих.

До поступления на службу около 7 тысяч новобранцев проходили обучение, более 3 тысяч работали.

Специалисты центра психологической работы Восточного военного округа планируют полностью завершить тестирование молодого пополнения в первой декаде текущего месяца.