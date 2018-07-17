Более 300 забайкальцев призваны в соединения и воинские части общевойскового объединения ВВО, дислоцированного в Забайкальском крае

Также в ходе призывной кампании завершена отправка военнослужащих по призыву, выслуживших установленные сроки.

В ходе завершившейся весенней 2018 года призывной кампании военными комиссариатами Восточного военного округа, дислоцированными на территории Забайкальского края , призвано более 300 новобранцев, которые продолжат службу в соединения и воинских частях ВВО на территории края.

Помимо этого, Забайкальское объединение округа пополнили еще около 400 граждан из других регионов страны, все они уже прибыли в учебные подразделения округа для прохождения службы.

Также в ходе призывной кампании завершена отправка военнослужащих по призыву, выслуживших установленные сроки, всего было отправлено около 1 тысячи военнослужащих.