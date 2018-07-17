Ещё
Более 300 забайкальцев призваны в соединения и воинские части общевойскового объединения ВВО, дислоцированного в Забайкальском крае
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 300 забайкальцев призваны в соединения и воинские части общевойскового объединения ВВО, дислоцированного в Забайкальском крае 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Также в ходе призывной кампании завершена отправка военнослужащих по призыву, выслуживших установленные сроки.
В ходе завершившейся весенней 2018 года призывной кампании военными комиссариатами Восточного военного округа, дислоцированными на территории Забайкальского края, призвано более 300 новобранцев, которые продолжат службу в соединения и воинских частях ВВО на территории края.
Помимо этого, Забайкальское объединение округа пополнили еще около 400 граждан из других регионов страны, все они уже прибыли в учебные подразделения округа для прохождения службы.
Также в ходе призывной кампании завершена отправка военнослужащих по призыву, выслуживших установленные сроки, всего было отправлено около 1 тысячи военнослужащих.
ТК «Звезда»: последние новости
В Мурманске прошла информационно-пропагандистская акция «Военная служба по контракту - твой выбор!» Три спасательных судна Тихоокеанского флота обеспечивают тренировки водолазов по оказанию помощи аварийной подлодке и разминированию «Быстрый» и «Совершенный» ликвидировали подлодку «противника» в Японском море
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки223
Назван богатейший человек современности44
Человечеству предрекли вымирание из-за кондиционеров
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США523
Путин прокомментировал «ракетный удар» по США326
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
06:07
На Украине нашли сотню готовых к бою танков
Интернет Армия
01:09
В США назвали «главную» проблему МиГ-29
Армия Оружие
01:17
Атмосфера во дворце сделала несчастной Меган Маркл
Шоу-бизнес Интернет
00:55
Известная модель найдена мертвой в своем доме
Шоу-бизнес
00:38
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа
Политика США
05:23
Назван богатейший человек современности
Общество Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение