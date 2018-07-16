Студенты военной кафедры АлтГТУ приведены к военной присяге

15 июля студенты военной кафедры Алтайского государственного технического университета им. И. И. Ползунова, обучающиеся по программам подготовки офицеров запаса и сержантов запаса (танкисты), приняли военную присягу. Обучение по этим программам в этом году заканчивают 204 студента технического вуза. Присягу студенты принимали в воинской части поселка Топчиха. Там же проходят учебные сборы.

Виктор Рубан , полковник, начальник военной кафедры АлтГТУ: «Попасть в ряды курсантов непросто. Молодые люди прошли сложный отбор. В течение нескольких лет студенты изучают военные дисциплины, уставы вооруженных сил, занимаются строевой подготовкой. Последний месяц они проводят на сборах, где учатся применять теоретические знания на практике, управлять и ремонтировать боевые машины, осваивают огневую и строевую подготовки и выполняют другие учебно-боевые задачи».

После окончания учебных сборов, успешно прошедшим итоговою аттестацию студентам, обучавшимся по программе подготовки офицеров запаса, приказом Министерства обороны РФ присваивается воинское звание лейтенант с последующим зачислением в запас. Студентам, успешно завершившим обучение по программам подготовки сержантов запаса и прошедшим квалификационные испытания, приказом Военного комиссариата Алтайского края присваивается звание сержант с последующим зачислением в запас.

Учебные сборы студентов продлятся до 4 августа, в этот день в техническом вузе пройдет прощание со знаменем.