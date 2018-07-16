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На Камчатке юнармейцы выполнили учебные стрельбы из автомата Калашникова
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На Камчатке юнармейцы выполнили учебные стрельбы из автомата Калашникова 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Кроме того, морские пехотинцы показали ребятам образцы нового вооружения и современную экипировку «Ратник».
На Камчатке в соответствие с совместным планом работы краевых властей и командования Войск и сил на Северо-востоке России по развитию военно-патриотического воспитания допризывной молодёжи, участники регионального отделения движения «Юнармия», которые проводят летний оздоровительный отдых в военно-патриотическом лагере «Юнармеец» провели на полигоне Радыгино учебные стрельбы из автомата АК-74.
Выполнение учебной стрельбы обеспечили военнослужащие камчатского соединения морской пехоты Тихоокеанского флота. Опытные инструкторы провели учебное занятие по правилам обращения с оружием и порядку выполнения начальных стрельб из автоматического оружия. Кроме того, морские пехотинцы показали ребятам образцы нового вооружения и современную экипировку «Ратник».
Всего в учебных стрельбах приняло участие более 100 воспитанников детского лагеря.
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