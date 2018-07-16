На Камчатке юнармейцы выполнили учебные стрельбы из автомата Калашникова

Кроме того, морские пехотинцы показали ребятам образцы нового вооружения и современную экипировку «Ратник».

На Камчатке в соответствие с совместным планом работы краевых властей и командования Войск и сил на Северо-востоке России по развитию военно-патриотического воспитания допризывной молодёжи, участники регионального отделения движения «Юнармия», которые проводят летний оздоровительный отдых в военно-патриотическом лагере «Юнармеец» провели на полигоне Радыгино учебные стрельбы из автомата АК-74.

Выполнение учебной стрельбы обеспечили военнослужащие камчатского соединения морской пехоты Тихоокеанского флота. Опытные инструкторы провели учебное занятие по правилам обращения с оружием и порядку выполнения начальных стрельб из автоматического оружия. Кроме того, морские пехотинцы показали ребятам образцы нового вооружения и современную экипировку «Ратник».

Всего в учебных стрельбах приняло участие более 100 воспитанников детского лагеря.