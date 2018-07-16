Ещё
Масштабные учения артиллеристов ЦВО прошли на полигонах сразу трех областей округа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Масштабные учения артиллеристов ЦВО прошли на полигонах сразу трех областей округа 

ТК «Звезда» 58 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В маневрах приняли участие более шести с половиной тысяч человек и свыше тысячи трехсот артиллерийских комплексов.
Артиллеристы ЦВО провели масштабные сборы, в которых приняли участие более шести с половиной тысяч человек и свыше тысячи трехсот артиллерийских комплексов, в том числе тяжелые самоходные пушки «Малка» и минометы «Тюльпан», реактивные системы залпового огня «Ураган» и «Смерч».
Расчеты в кратчайшее время должны развернуть артиллеристкие комплексы на боевые позиции, подготовить данные для стрельбы, совершить огневой налет и уйти от ответного удара противника. Особое внимание уделялось взаимодействию с подразделениями разведки и расчетами беспилотных летательных аппаратов в составе разведывательно — ударных огневых комплексов.
Артиллерийские стрельбы проводятся как в дневное, так и ночное время. В программу боевой подготовки артиллерийских подразделений внесены изменения на основе анализа опыта боевого применения в Сирии. Расчеты отрабатывают ведение сосредоточенного, беглого и заградительного огня.
ТК «Звезда»: последние новости
Фрегат «Неустрашимый» вернется в состав ВМФ России до конца года Танкисты мотострелковой дивизии ЮВО в Чеченской Республике выполнили стрельбы штатным снарядом На рейде главной базы Северного флота – Североморска – формируется парадный строй кораблей ко Дню ВМФ России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин приготовил Трампу «конкретные предложения»
«Педофил»: Маск разозлился на тайского дайвера17
Лепс не успел за фонограммой31
В отравлении Скрипалей заподозрили «агентов ГРУ»35
«Любой, кроме Порошенко»34
Видео
04:39
Путин приготовил Трампу «конкретные предложения»
Политика
03:34
Пугачева вышвырнула Рогожина с «Евровидения»
Шоу-бизнес
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
04:17
В Финляндии опубликовали письмо Путину и Трампу
В мире
00:39
Новый рейтинг: почему Европа боится Россию
В мире Статьи
01:17
Трамп назвал Россию противником
В мире
Пара занялась сексом на шоссе в Петербурге
Общество
04:43
Без стола и компании: россияне не хотят работать дома
Экономика Статьи
04:37
«Танго танцуют вдвоем»: финны дали совет Путину и Трампу
В мире Статьи
01:24
Хабенский попал в базу украинского «Миротворца»
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение