Масштабные учения артиллеристов ЦВО прошли на полигонах сразу трех областей округа

В маневрах приняли участие более шести с половиной тысяч человек и свыше тысячи трехсот артиллерийских комплексов.

Артиллеристы ЦВО провели масштабные сборы, в которых приняли участие более шести с половиной тысяч человек и свыше тысячи трехсот артиллерийских комплексов, в том числе тяжелые самоходные пушки «Малка» и минометы «Тюльпан», реактивные системы залпового огня «Ураган» и «Смерч».

Расчеты в кратчайшее время должны развернуть артиллеристкие комплексы на боевые позиции, подготовить данные для стрельбы, совершить огневой налет и уйти от ответного удара противника. Особое внимание уделялось взаимодействию с подразделениями разведки и расчетами беспилотных летательных аппаратов в составе разведывательно — ударных огневых комплексов.