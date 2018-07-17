Ещё
На СФ провели репетицию парада ко Дню ВМФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На СФ провели репетицию парада ко Дню ВМФ 

ТК «Звезда» 19 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Всего в военно-морском параде СФ в Североморске примут участие более двух десятков кораблей, подлодок и судов обеспечения.
В Кольском заливе на рейде главной базы Северного флота — в Североморске — состоялась первая репетиция парада кораблей ко Дню ВМФ. Репетиция началась с обхода группы катеров во главе с катером командующего Северным флотом кораблей и подводных лодок, стоящих в бухтах Ваенга и Окольная.
В праздничном строю стояли тяжелый атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Дмитрий Донской», ракетный подводный крейсер «Тула», эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков», большие противолодочные корабли «Вице-адмирал Кулаков» и «Адмирал Левченко». Всего — более двух десятков кораблей, подлодок и судов обеспечения.
По традиции, День ВМФ РФ ежегодно отмечается в последнее воскресенье июля.
ТК «Звезда»: последние новости
20 боевых кораблей и катеров примут участие на первой тренировке Главного военно-морского парада в акватории Невы В рамках весеннего призыва части и соединения Балтийского флота пополнили более 4 тыс. новобранцев В Мурманске прошла информационно-пропагандистская акция «Военная служба по контракту - твой выбор!»
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин прокомментировал «ракетный удар» по США
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Путин и Трамп обсудили Украину
В России оценили неожиданное решение Франции
Блогеры случайно обнаружили секретную базу ВСУ
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
На Западе обрушились с оскорблениями на Трампа
США В мире
00:38
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа
Политика США
05:07
«Бога Кузю» все же посадили
Происшествия
01:01
Путин сухо отреагировал на подмигивание Трампа
В мире
05:24
«Теперь мяч на стороне США»
Политика США
00:17
Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»
Происшествия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение