На СФ провели репетицию парада ко Дню ВМФ

Всего в военно-морском параде СФ Североморске примут участие более двух десятков кораблей, подлодок и судов обеспечения.

В Кольском заливе на рейде главной базы Северного флота — в Североморске — состоялась первая репетиция парада кораблей ко Дню ВМФ. Репетиция началась с обхода группы катеров во главе с катером командующего Северным флотом кораблей и подводных лодок, стоящих в бухтах Ваенга и Окольная.

В праздничном строю стояли тяжелый атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения « Дмитрий Донской », ракетный подводный крейсер «Тула», эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков», большие противолодочные корабли «Вице-адмирал Кулаков» и «Адмирал Левченко». Всего — более двух десятков кораблей, подлодок и судов обеспечения.