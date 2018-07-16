На Северном флоте состоялась первая репетиция парада кораблей ко Дню ВМФ России 

Всего в параде и военно-спортивном празднике приняло участие более 20 кораблей и подводных лодок и судов обеспечения Северного флота.
Сегодня в Кольском заливе на рейде главной базы Северного флота (СФ) — города Североморска — состоялась первая репетиция парада кораблей, посвященная День Военно-Морского флота России.
Военно-морской парад на Североморском рейде начался с обхода группы катеров во главе с катером командующего Северным флотом кораблей и подводных лодок, стоящих в бухтах Ваенга и Окольная.
На Североморском рейде в праздничном строю стоят тяжелый атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Дмитрий Донской», ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Тула», эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков», большие противолодочные корабли «Вице-адмирал Кулаков» и «Адмирал Левченко», большой десантный корабль «Кондопога», малый ракетный корабль «Айсерб», малый противолодочный корабль «Юнга», тральщики «Владимир Гуманенко» и «Коломна», пограничный сторожевой корабль «Бдительный» погрануправления ФСБ России по западному арктическому району.
По завершению торжественной части, на Североморском рейде и набережной было разыграно театрализованное представление, а корабли выполнили различные элементы боевых упражнений.
Всего в параде и военно-спортивном празднике приняло участие более 20 кораблей и подводных лодок и судов обеспечения Северного флота.