Ещё
На Северном флоте состоялась первая репетиция парада кораблей ко Дню ВМФ России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Северном флоте состоялась первая репетиция парада кораблей ко Дню ВМФ России 

ТК «Звезда» 56 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Всего в параде и военно-спортивном празднике приняло участие более 20 кораблей и подводных лодок и судов обеспечения Северного флота.
Сегодня в Кольском заливе на рейде главной базы Северного флота (СФ) — города Североморска — состоялась первая репетиция парада кораблей, посвященная День Военно-Морского флота России.
Военно-морской парад на Североморском рейде начался с обхода группы катеров во главе с катером командующего Северным флотом кораблей и подводных лодок, стоящих в бухтах Ваенга и Окольная.
На Североморском рейде в праздничном строю стоят тяжелый атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Дмитрий Донской», ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Тула», эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков», большие противолодочные корабли «Вице-адмирал Кулаков» и «Адмирал Левченко», большой десантный корабль «Кондопога», малый ракетный корабль «Айсерб», малый противолодочный корабль «Юнга», тральщики «Владимир Гуманенко» и «Коломна», пограничный сторожевой корабль «Бдительный» погрануправления ФСБ России по западному арктическому району.
По завершению торжественной части, на Североморском рейде и набережной было разыграно театрализованное представление, а корабли выполнили различные элементы боевых упражнений.
Всего в параде и военно-спортивном празднике приняло участие более 20 кораблей и подводных лодок и судов обеспечения Северного флота.
ТК «Звезда»: последние новости
Конкурс АрМИ-2018 «Десантный взвод» В артиллерийских подразделениях ЗВО началось слаживание батарей Более 600 граждан поступили на военную службу по контракту в Волгоградской области
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США361
В России оценили неожиданное решение Франции150
На Западе обрушились с оскорблениями на Трампа203
В США задержали россиянку по подозрению в шпионаже
Подарок Путина Трампу хотят проверить на жучки51
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
На Западе обрушились с оскорблениями на Трампа
США В мире
00:38
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа
Политика США
05:07
«Бога Кузю» все же посадили
Происшествия
01:01
Путин сухо отреагировал на подмигивание Трампа
В мире
05:24
«Теперь мяч на стороне США»
Политика США
00:17
Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»
Происшествия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение