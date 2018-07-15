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На рейде главной базы Северного флота — Североморска — формируется парадный строй кораблей ко Дню ВМФ России
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На рейде главной базы Северного флота — Североморска — формируется парадный строй кораблей ко Дню ВМФ России 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Всего в параде и военно-спортивном празднике примут участие более 20 кораблей и подводных лодок и судов обеспечения Северного флота.
Сегодня в Кольском заливе на рейде главной базы Северного флота (СФ) — города Североморска — начал формироваться парадный строй надводных кораблей и подводных лодок СФ, которые примут участие в параде кораблей в День Военно-Морского флота России.
На Североморском рейде свои позиции занимают тяжелый атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Дмитрий Донской», ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Тула», эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков», большие противолодочные корабли «Вице-адмирал Кулаков» и «Адмирал Левченко», большой десантный корабль «Кондопога», малый ракетный корабль «Айсерб», малый противолодочный корабль «Юнга», тральщики «Владимир Гуманенко» и «Коломна», пограничный сторожевой корабль «Преданный» погрануправления ФСБ России по западному арктическому району.
Всего в параде и военно-спортивном празднике примут участие более 20 кораблей и подводных лодок и судов обеспечения Северного флота.
Справочно:
На рейде главной базы Северного флота — Североморска — парад кораблей ежегодно проходит в День Военно-Морского флота России, в последнее воскресенье июля.
Корабли и подводные лодки флота занимают определенные им места на бочках на рейде Кольского залива. При проведении парада кораблей экипажи выстраиваются на верхней палубе и приветствуют командующего Северным флотом, обходящего парадный строй кораблей на катере.
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