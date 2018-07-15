На рейде главной базы Северного флота — Североморска — формируется парадный строй кораблей ко Дню ВМФ России

Всего в параде и военно-спортивном празднике примут участие более 20 кораблей и подводных лодок и судов обеспечения Северного флота.

Сегодня в Кольском заливе на рейде главной базы Северного флота ( СФ ) — города Североморска — начал формироваться парадный строй надводных кораблей и подводных лодок СФ, которые примут участие в параде кораблей в День Военно-Морского флота России

На Североморском рейде свои позиции занимают тяжелый атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения « Дмитрий Донской », ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Тула», эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков», большие противолодочные корабли «Вице-адмирал Кулаков» и «Адмирал Левченко», большой десантный корабль «Кондопога», малый ракетный корабль «Айсерб», малый противолодочный корабль «Юнга», тральщики «Владимир Гуманенко» и «Коломна», пограничный сторожевой корабль «Преданный» погрануправления ФСБ России по западному арктическому району.

Всего в параде и военно-спортивном празднике примут участие более 20 кораблей и подводных лодок и судов обеспечения Северного флота.

Справочно:

На рейде главной базы Северного флота — Североморска — парад кораблей ежегодно проходит в День Военно-Морского флота России, в последнее воскресенье июля.

Корабли и подводные лодки флота занимают определенные им места на бочках на рейде Кольского залива. При проведении парада кораблей экипажи выстраиваются на верхней палубе и приветствуют командующего Северным флотом, обходящего парадный строй кораблей на катере.