Срок ожидания жилого помещения для военнослужащих сократился до 1,5-2 лет

Субсидирование военнослужащих позволило резко увеличить темпы расселения ведомственных очередников

Минобороны России появился эффективный механизм оперативного решения вопросов жилищного обеспечения военнослужащих — введена жилищная субсидия. Благодаря этому срок ожидания жилого помещения сократился до 1,5-2 лет. Субсидирование военнослужащих позволило резко увеличить темпы расселения ведомственных очередников, а универсальность самой формы предполагает еще и качественно новые возможности для военных.

Военнослужащему выделяется определенная сумма денег, которая зависит, в том числе, от количества членов семьи и срока службы в Вооруженных Силах, он в праве на свое усмотрение приобрести жилье в избранном месте жительства. Причем не обязательно квартиру, это может быть и загородный дом, и земельный участок, на котором военнослужащий может что-то построить.

О масштабах этой относительно новой программы наглядно говорят цифры. В феврале нынешнего года была вручена военнослужащему Восточного военного округа 25-ти тысячная жилищная субсидия.

Рекордсменом по сумме жилищной субсидии пока является многодетный мичман с Тихоокеанского флота, он получил 19,5 млн рублей.