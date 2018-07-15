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Срок ожидания жилого помещения для военнослужащих сократился до 1,5-2 лет
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Срок ожидания жилого помещения для военнослужащих сократился до 1,5-2 лет 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Субсидирование военнослужащих позволило резко увеличить темпы расселения ведомственных очередников
В Минобороны России появился эффективный механизм оперативного решения вопросов жилищного обеспечения военнослужащих — введена жилищная субсидия. Благодаря этому срок ожидания жилого помещения сократился до 1,5-2 лет. Субсидирование военнослужащих позволило резко увеличить темпы расселения ведомственных очередников, а универсальность самой формы предполагает еще и качественно новые возможности для военных.
Военнослужащему выделяется определенная сумма денег, которая зависит, в том числе, от количества членов семьи и срока службы в Вооруженных Силах, он в праве на свое усмотрение приобрести жилье в избранном месте жительства. Причем не обязательно квартиру, это может быть и загородный дом, и земельный участок, на котором военнослужащий может что-то построить.
О масштабах этой относительно новой программы наглядно говорят цифры. В феврале нынешнего года была вручена военнослужащему Восточного военного округа 25-ти тысячная жилищная субсидия.
Рекордсменом по сумме жилищной субсидии пока является многодетный мичман с Тихоокеанского флота, он получил 19,5 млн рублей.
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