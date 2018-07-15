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В Минобороны Украины рассказали о причине разрыва миномёта на Ровенском полигоне
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В Минобороны Украины рассказали о причине разрыва миномёта на Ровенском полигоне 

RT на русском 1 час назад
Заместитель министра обороны Украины Игорь Павловский рассказал о причине разрыва миномёта «Молот» на учениях на Ровенском полигоне, в результате чего погибли трое украинских военнослужащих.
Об этом сообщает «Украинские новости».
Как заявил Павловский во время заседания комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны, следственный эксперимент показал, что причиной взрыва миномёта стала двойная зарядка оружия.
«Было установлено, что, скорее всего, трагический случай произошёл в связи с двойной зарядкой миномёта в ходе проведения стрельб. При этом все акты технического состояния перед началом стрельбы свидетельствуют о том, что на начало выполнения заданий по назначению миномётной батареи всё оружие было в исправном состоянии», — сказал он.
Замминистра указал, что во время эксперимента были проработаны различные версии инцидента.
«В ходе двойного заряда миномёта и подрыва последствия разрушения ствола миномёта были точно такие же (как и в результате происшествия. — RT)», — добавил Павловский.
Ранее стало известно, что на Украине на одном из полигонов во время занятий по боевой подготовке погибли несколько военнослужащих. В Минобороны Украины уточнили, что в результате разрыва миномёта погибли трое военных, ещё девять пострадали.
RT на русском: последние новости
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