На военно — спортивном празднике, посвященном Дню ВМФ, артиллеристы Балтийского флота «уничтожат» береговые цели условного противника

Стрельба будет производиться из реактивных систем залпового огня «Град» и 122-миллимитровых самоходных гаубиц «Гвоздика».

В ходе проведения военно-спортивного праздника на День ВМФ в г. Балтийске Калининградской области артиллеристы армейского корпуса Балтийского флота выполнят показательное учебно-боевое упражнение по огневой поддержке высадки морского десанта.

Стрельба будет производиться из реактивных систем залпового огня «Град» и 122-миллимитровых самоходных гаубиц «Гвоздика». В общей сложности, в эпизоде будет задействовано свыше 10 единиц боевых машин артиллерийского и мотострелкового соединений армейского корпуса.

В настоящее время артиллеристы, в рамках очередной общей репетиции военно-спортивного праздника, проводят тренировки.

В воскресение, 29 июля в праздновании Дня Военно-Морского Флота в Балтийске будет задействовано более 40 боевых кораблей и судов обеспечения Балтийского флота и свыше 20 единиц военной техники армейского корпуса и морской пехоты флота.