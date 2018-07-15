Подводный крейсер «Орел» прибыл в Финский залив для подготовки к параду ко Дню ВМФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 15 июля. / ТАСС /. Четыре боевых корабля, включая атомный подводный крейсер «Орел», прибыли в Финский залив и начали готовиться к Главному военно-морскому параду, который пройдет 29 июля в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

"Атомный подводный крейсер " Орел ", ракетный крейсер «Маршал Устинов», большой противолодочный корабль «Североморск» и фрегат «Адмирал Горшков» только что прибыли в назначенный район Финского залива, где их экипажи приступили к тренировкам перед Главным военно-морским парадом", — сказали в пресс-службе ЗВО.

Отмечается, что корабли совершили межфлотский переход из базы Северного флота в Североморске

Ранее стало известно, что жители Петербурга смогут увидеть в ближайшие две недели четыре репетиции парада — две ночные и две дневные, включая генеральную 26 июля.