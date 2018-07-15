Танкисты мотострелковой дивизии ЮВО в Чеченской Республике выполнили стрельбы штатным снарядом

Боевая подготовка спланирована таким образом, чтобы охватить все основные вопросы ведения боя танковым подразделением в наступлении и обороне в дневное и ночное время.

Танкисты 58 общевойсковой армии мотострелковой дивизии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированные на территории Чеченской Республики , приступили к выполнению упражнений боевых стрельб на полигонах Калиновский и Гвардеец.

В мероприятиях огневой подготовки участвует около 200 военнослужащих и задействовано свыше 40 единиц вооружения и военной техники.

Танкисты будут вести стрельбу из пушек современных танков Т-72Б3 штатным снарядом, а также из крупнокалиберного зенитного пулемета по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим движущийся танк, противотанковый гранатометный расчет и безоткатное артиллерийское орудие на дистанциях от 300 до 2000 м.

Слежение за целью осуществляется при помощи новейшей системы управления огнём «Сосна-У», установленной на танках. Благодаря цифровому баллистическому вычислителю, сократилось время подготовки данных для стрельбы по движущимся целям, а улучшенные оптические каналы позволяют уверенно брать на сопровождение цель типа «танк» на дистанциях до 5 тыс. метров.

Боевая подготовка в мотострелковых соединениях спланирована таким образом, чтобы охватить все основные вопросы ведения боя танковым подразделением в наступлении и обороне в дневное и ночное время.