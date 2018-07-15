Ещё
Танкисты мотострелковой дивизии ЮВО в Чеченской Республике выполнили стрельбы штатным снарядом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Израиль сбил российский беспилотник
Израиль сбил российский беспилотник

Танкисты мотострелковой дивизии ЮВО в Чеченской Республике выполнили стрельбы штатным снарядом 

ТК «Звезда» 41 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
Боевая подготовка спланирована таким образом, чтобы охватить все основные вопросы ведения боя танковым подразделением в наступлении и обороне в дневное и ночное время.
Танкисты 58 общевойсковой армии мотострелковой дивизии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированные на территории Чеченской Республики, приступили к выполнению упражнений боевых стрельб на полигонах Калиновский и Гвардеец.
В мероприятиях огневой подготовки участвует около 200 военнослужащих и задействовано свыше 40 единиц вооружения и военной техники.
Танкисты будут вести стрельбу из пушек современных танков Т-72Б3 штатным снарядом, а также из крупнокалиберного зенитного пулемета по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим движущийся танк, противотанковый гранатометный расчет и безоткатное артиллерийское орудие на дистанциях от 300 до 2000 м.
Слежение за целью осуществляется при помощи новейшей системы управления огнём «Сосна-У», установленной на танках. Благодаря цифровому баллистическому вычислителю, сократилось время подготовки данных для стрельбы по движущимся целям, а улучшенные оптические каналы позволяют уверенно брать на сопровождение цель типа «танк» на дистанциях до 5 тыс. метров.
Боевая подготовка в мотострелковых соединениях спланирована таким образом, чтобы охватить все основные вопросы ведения боя танковым подразделением в наступлении и обороне в дневное и ночное время.
ТК «Звезда»: последние новости
Новейший БДК «Иван Грен» на тренировке Парада ВМФ: видео Форсирование водной преграды на БМП-2: эффектные кадры учений Ульяновские десантники примут участие в Межрегиональном Давыдовском культурно-историческом фестивале
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макрон пожелал покинуть Россию сразу после финала ЧМ239
«Будут воровать в два раза больше»384
Отрезало ногу и упал с высоты. «Дикий поезд» убил механика31
Пенсионным изменениям в день старта ЧМ дали объяснение135
«Слышны были только крики людей»: ЧП на борту Ryanair108
Видео
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
04:17
В Финляндии опубликовали письмо Путину и Трампу
В мире
04:43
Без стола и компании: россияне не хотят работать дома
Экономика Статьи
04:37
«Танго танцуют вдвоем»: финны дали совет Путину и Трампу
В мире Статьи
01:24
Хабенский попал в базу украинского «Миротворца»
Украина В мире
04:15
Пенсионным изменениям в день старта ЧМ дали объяснение
Личный счет
00:12
Уничтоженный Израилем беспилотник оказался российским
Армия Ближний Восток
02:16
«Будут воровать в два раза больше»
Общество Другое
01:31
«Не испытывает восторга относительно Украины»
В мире Статьи
02:56
Макрон пожелал покинуть Россию сразу после финала ЧМ
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение