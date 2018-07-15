В Московской области завершено перевооружение Таманской мотострелковой дивизии на модернизированные БМП-2М

Модернизированные боевые машины пехоты оснащены обновлённым комплексом вооружения, включающим 30-мм автоматическую пушку, 7,62-мм пулемёт, пусковые установки противотанковых управляемых ракет и автоматический гранатомёт.

Таманская мотострелковая дивизия, дислоцированная в Московской области , завершила перевооружение на модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М.

Накануне экипажи закончили приёмку последней партии из нескольких десятков БМП-2М, поступивших в рамках государственного оборонного заказа.

Модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М оснащены обновлённым комплексом вооружения, включающим 30-мм автоматическую пушку, 7,62-мм пулемёт, пусковые установки противотанковых управляемых ракет и автоматический гранатомёт.

Значительно усовершенствованы приборы прицеливания и наблюдения, повышены возможности по действиям экипажа в ночное время. Новая радиостанция Р-168-25У-2 с засекреченной связью повышает защиту от перехвата и дешифровки радиоданных, а также обладает высокой устойчивостью к помехам.