Ещё
В Московской области завершено перевооружение Таманской мотострелковой дивизии на модернизированные БМП-2М
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Московской области завершено перевооружение Таманской мотострелковой дивизии на модернизированные БМП-2М 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Модернизированные боевые машины пехоты оснащены обновлённым комплексом вооружения, включающим 30-мм автоматическую пушку, 7,62-мм пулемёт, пусковые установки противотанковых управляемых ракет и автоматический гранатомёт.
Таманская мотострелковая дивизия, дислоцированная в Московской области, завершила перевооружение на модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М.
Накануне экипажи закончили приёмку последней партии из нескольких десятков БМП-2М, поступивших в рамках государственного оборонного заказа.
Модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М оснащены обновлённым комплексом вооружения, включающим 30-мм автоматическую пушку, 7,62-мм пулемёт, пусковые установки противотанковых управляемых ракет и автоматический гранатомёт.
Значительно усовершенствованы приборы прицеливания и наблюдения, повышены возможности по действиям экипажа в ночное время. Новая радиостанция Р-168-25У-2 с засекреченной связью повышает защиту от перехвата и дешифровки радиоданных, а также обладает высокой устойчивостью к помехам.
ТК «Звезда»: последние новости
«Адмирал Макаров» прибыл в Кронштадт для участия в военно-морском параде В Финском заливе пройдут четыре репетиции Главного военно-морского парада Командующий ЧФ вице-адмирал Александр Моисеев принял участие в открытии столовой для Черноморского флота
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макрон пожелал покинуть Россию сразу после финала ЧМ113
«Будут воровать в два раза больше»258
«Слышны были только крики людей»: ЧП на борту Ryanair106
Отрезало ногу и упал с высоты. «Дикий поезд» убил механика16
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии60
Видео
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
01:24
Хабенский попал в базу украинского «Миротворца»
Украина В мире
00:12
Уничтоженный Израилем беспилотник оказался российским
Армия Ближний Восток
02:16
«Будут воровать в два раза больше»
Общество Другое
01:31
«Не испытывает восторга относительно Украины»
В мире Статьи
02:56
Макрон пожелал покинуть Россию сразу после финала ЧМ
В мире
00:28
Шнурова застукали с подругой Матильды
Шоу-бизнес
04:17
На успех встречи Путина и Трампа уже делают ставки
Экономика Статьи
00:50
Тимошенко и Коломойского застали вместе в отеле
Украина В мире
01:29
Супруга Щербакова борется с смертельной болезнью
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение