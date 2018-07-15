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Форсирование водной преграды на БМП-2: эффектные кадры учений
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Форсирование водной преграды на БМП-2: эффектные кадры учений 

ТК «Звезда» 34 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Экипажи боевых машин пехоты выполняют нормативы по входу в воду, преодолению змейки, выходу из воды, движению на суше и обратно в той же последовательности.
На полигоне Сосновый бор в Республике Бурятия с военнослужащими мотострелковых подразделений Восточного военного округа завершается комплекс занятий по преодолению водных преград на плаву.
В ходе практической части занятий экипажи боевых машин пехоты (БМП-2) выполняют нормативы по входу в воду, преодолению змейки, выходу из воды, движению на суше и обратно в той же последовательности.
Помимо точности выполнения данных элементов, при определении результатов учитывается также и средняя скорость прохождения дистанции, которая должна быть не менее 7 км/ч, а минимальная ширина водной преграды составляет 70 метров.
В свою очередь военнослужащими спасательных подразделений, в том числе водолазами, решаются задачи по эвакуации условно выведенной из строя техники и спасению экипажа.
Выполнение данных упражнений позволяет закрепить профессиональные навыки механиков-водителей и командиров боевых машин в выполнении одного из сложнейших элементов боевой подготовки.
Всего в рамках проводимых учений около 1000 военнослужащих выполнят задачи по форсированию водной преграды на плаву.
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