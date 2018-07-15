Ставший музеем эсминец Балтфлота «Беспокойный» откроется 21 июля

"В преддверии главного военно-морского парада командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Андрей Картаполов , ветераны Военно-морского флота, фронтовики в ходе торжественной церемонии откроют музей на борту эскадренного миноносца «Беспокойный» Балтийского флота, ставшего экспонатом военно-исторического парка ЗВО в Кронштадте . Церемония открытия состоится 21 июля", — рассказал он.

По словам Мугинова, на верхней палубе корабля гости смогут ознакомиться с образцами минно-торпедного вооружения и различными боеприпасами для скорострельных корабельных пушек. Также экспозиция познакомит посетителей с устройством боевых кораблей, особенностями службы и повседневным бытом военных моряков.

"Для музеефикации и нахождения на плаву без обслуживания постоянным экипажем на эсминце были выполнены работы по ремонту подводной части корабля, демонтажу гребных валов, герметизации и покраски корпуса", — добавил Мугинов.