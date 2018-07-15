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Ставший музеем эсминец Балтфлота «Беспокойный» откроется 21 июля
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Ставший музеем эсминец Балтфлота «Беспокойный» откроется 21 июля 

РИА Новости 38 минут назад
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Ставший музейным экспонатом эсминец Балтийского флота «Беспокойный» откроется для посетителей 21 июля в преддверии парада ко Дню Военно-морского флота России (ВМФ), сообщил начальник пресс-службы ЗВО Игорь Мугинов.
"В преддверии главного военно-морского парада командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Андрей Картаполов, ветераны Военно-морского флота, фронтовики в ходе торжественной церемонии откроют музей на борту эскадренного миноносца «Беспокойный» Балтийского флота, ставшего экспонатом военно-исторического парка ЗВО в Кронштадте. Церемония открытия состоится 21 июля", — рассказал он.
По словам Мугинова, на верхней палубе корабля гости смогут ознакомиться с образцами минно-торпедного вооружения и различными боеприпасами для скорострельных корабельных пушек. Также экспозиция познакомит посетителей с устройством боевых кораблей, особенностями службы и повседневным бытом военных моряков.
"Для музеефикации и нахождения на плаву без обслуживания постоянным экипажем на эсминце были выполнены работы по ремонту подводной части корабля, демонтажу гребных валов, герметизации и покраски корпуса", — добавил Мугинов.
Эскадренный миноносец «Беспокойный» проекта 656 построен на заводе имени Жданова (судостроительный завод «Северная верфь») в Санкт-Петербурге, вошел в состав флота в 1992 году. Длина корабля 156 метров, ширина — 17 метров, полное водоизмещение 8 тысяч тонн, автономность плавания — 30 суток.
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