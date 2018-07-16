Сборная команда ВМФ России завершила подготовку к международному конкурсу «Морской десант» и вылетает в Китай для участия соревнованиях

Основу российской сборной команды составляют морские пехотинцы Тихоокеанского флота

Сегодня контрольным занятием на полигоне Горностай под Владивостоком сборная команда морской пехоты ВМФ России завершила курс интенсивной подготовки к международному конкурсу «Морской десант» в рамках «АрМи-2018», который пройдет в Китайской Народной Республике

Основу российской сборной команды составляют морские пехотинцы Тихоокеанского флота, одержавшие уверенную победу на всеармейском конкурсе по полевой выучке среди подразделений морской пехоты, которые проходили на полигоне Балтийского флота Хмелевка.

Завершающий этап подготовки тихоокеанцы в течение месяца проводили на полигонах в Приморском крае , где в распоряжении морских пехотинцев был тренировочный комплекс, который включает в себя весь набор препятствий, предусмотренный программой соревнований. В частности, морпехи преодолевали полосу разведчика, тропу выживания, совершенствовали навыки владения оружием, отрабатывали вождение БМП-2 по маршруту с преодолением различных препятствий — колейного моста, рва.

Уже завтра самолётом военно-транспортной авиации морские пехотинцы отправиться в Китай, где до начала соревнований познакомятся с особенностями трассы, подготовленной принимающей стороной, освоят вооружение и военную технику с которыми им предстоит выступать на международном конкурсе в августе.