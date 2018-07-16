Ещё
Сборная команда ВМФ России завершила подготовку к международному конкурсу «Морской десант» и вылетает в Китай для участия соревнованиях
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
«Сравнила зарплаты с российскими и перестала париться»
«Сравнила зарплаты с российскими и перестала париться»

Сборная команда ВМФ России завершила подготовку к международному конкурсу «Морской десант» и вылетает в Китай для участия соревнованиях 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Основу российской сборной команды составляют морские пехотинцы Тихоокеанского флота
Сегодня контрольным занятием на полигоне Горностай под Владивостоком сборная команда морской пехоты ВМФ России завершила курс интенсивной подготовки к международному конкурсу «Морской десант» в рамках «АрМи-2018», который пройдет в Китайской Народной Республике.
Основу российской сборной команды составляют морские пехотинцы Тихоокеанского флота, одержавшие уверенную победу на всеармейском конкурсе по полевой выучке среди подразделений морской пехоты, которые проходили на полигоне Балтийского флота Хмелевка.
Завершающий этап подготовки тихоокеанцы в течение месяца проводили на полигонах в Приморском крае, где в распоряжении морских пехотинцев был тренировочный комплекс, который включает в себя весь набор препятствий, предусмотренный программой соревнований. В частности, морпехи преодолевали полосу разведчика, тропу выживания, совершенствовали навыки владения оружием, отрабатывали вождение БМП-2 по маршруту с преодолением различных препятствий — колейного моста, рва.
Уже завтра самолётом военно-транспортной авиации морские пехотинцы отправиться в Китай, где до начала соревнований познакомятся с особенностями трассы, подготовленной принимающей стороной, освоят вооружение и военную технику с которыми им предстоит выступать на международном конкурсе в августе.
ТК «Звезда»: последние новости
Подлодка Северного флота «Владикавказ» пришла в Кронштадт для участия в параде ВМФ На рейде главной базы Северного флота – Североморска – формируется парадный строй кораблей ко Дню ВМФ России В Московской области завершено перевооружение Таманской мотострелковой дивизии на модернизированные БМП-2М
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп разозлился на Путина из-за видео124
Глава Хорватии вступилась за Россию94
«Сравнила зарплаты с российскими и перестала париться»37
Лепс опозорился на свадьбе друга85
Песков рассказал о новом российском оружии103
Видео
02:45
Трамп разозлился на Путина из-за видео
В мире
00:29
Глава Хорватии вступилась за Россию
В мире
04:39
Путин сделает Трампу «конкретные предложения»
Политика
03:34
Пугачева вышвырнула Рогожина с «Евровидения»
Шоу-бизнес
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
00:24
Лепс опозорился на свадьбе друга
Шоу-бизнес
04:17
В Финляндии опубликовали письмо Путину и Трампу
В мире
00:39
Новый рейтинг: почему Европа боится Россию
В мире Статьи
01:17
Трамп назвал Россию противником
В мире
Пара занялась сексом на шоссе в Петербурге
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение