Ещё
Морские пехотинцы ТОФ отправились в Китай на соревнования «Морской десант»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Морские пехотинцы ТОФ отправились в Китай на соревнования «Морской десант» 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Перед отправкой на конкурс IV Армейских международных игр с морпехами провели контрольное занятие на полигоне под Владивостоком.
Морские пехотинцы Тихоокеанского флота отправились в Китай для участия в конкурсе «Морской десант». Ранее они одержали уверенную победу на всеармейском конкурсе по полевой выучке среди подразделений морской пехоты, которые проходили на полигоне Балтийского флота Хмелевка.
В течение месяца морпехи-тихоокеанцы проходили подготовку на полигонах в Приморском крае. Они преодолевали полосу разведчика, тропу выживания, совершенствовали навыки владения оружием, отрабатывали вождение БМП-2 по маршруту с преодолением различных препятствий.
По прибытии в Китай наши военные до начала соревнований познакомятся с особенностями трассы, подготовленной принимающей стороной, а также освоят вооружение и военную технику с которыми им предстоит выступать на международном конкурсе.
ТК «Звезда»: последние новости
Фронтовые бомбардировщики ЧФ совершили перелёт из Крыма в Санкт-Петербург для участия в Главном военно-морском параде Свыше 6000 военнослужащих в Сибири приняли участие в литературных чтениях Военные психологи ВВО завершают изучение новобранцев весеннего призыва
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина
Туринская плащаница оказалась подделкой
Грудинин развелся
«Сравнила зарплаты с российскими и перестала париться»393
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией
Видео
04:22
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией
Политика
06:10
Комитет Думы поддержал пенсионную реформу
Экономика
02:45
Трамп разозлился на Путина из-за видео
В мире
00:29
Глава Хорватии вступилась за Россию
В мире Политика
04:39
Путин сделает Трампу «конкретные предложения»
Политика Другое
06:21
В Германии запустили дизель с 75-летней подлодки
Армия
03:16
Туринская плащаница оказалась подделкой
Наука и техника
06:14
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина
Политика В мире
03:34
Пугачева вышвырнула Рогожина с «Евровидения»
Шоу-бизнес
00:19
С Бритни Спирс произошел конфуз на концерте
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение