Морские пехотинцы ТОФ отправились в Китай на соревнования «Морской десант»

Перед отправкой на конкурс IV Армейских международных игр с морпехами провели контрольное занятие на полигоне под Владивостоком

Морские пехотинцы Тихоокеанского флота отправились в Китай для участия в конкурсе «Морской десант». Ранее они одержали уверенную победу на всеармейском конкурсе по полевой выучке среди подразделений морской пехоты, которые проходили на полигоне Балтийского флота Хмелевка.

В течение месяца морпехи-тихоокеанцы проходили подготовку на полигонах в Приморском крае . Они преодолевали полосу разведчика, тропу выживания, совершенствовали навыки владения оружием, отрабатывали вождение БМП-2 по маршруту с преодолением различных препятствий.

По прибытии в Китай наши военные до начала соревнований познакомятся с особенностями трассы, подготовленной принимающей стороной, а также освоят вооружение и военную технику с которыми им предстоит выступать на международном конкурсе.