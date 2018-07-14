Гвардейское Режицкое краснознаменное ракетное соединение отмечает 75-ю годовщину со дня образования

В различные годы на вооружении соединения находились ракетные комплексы с межконтинентальными баллистическими ракетами.

14 июля в Бологовской ракетной дивизии (гвардейская Краснознамённая Режицкая ракетная дивизия, Тверская область ) проходят торжества, посвященные 75-летию со дня образования прославленного соединения.

Юбилейные мероприятия продолжились торжественным собранием и праздничным концертом, а также торжественным приемом командованием ракетного соединения почетных гостей и ветеранов соединения.

14 июля 1943 года на базе 79 гвардейского пушечно-артиллерийского полка в районе Ст. Руссы была сформирована 19 гвардейская отдельная пушечно-артиллерийская бригада. Во исполнение директивы МО СССР от 25 мая 1960 года в июне 1960 года на базе 19-й гвардейской пушечной артиллерийской Режицкой бригады, передислоцированной из н.п. Гатчина , в пункте дислокации пос. Выползово (Бологое-4), Калининской области на жилом и казарменном фонде 25-й авиационной дивизии 6-й воздушной армии началось формирование 7-й ракетной бригады.

27 июля 1944 года за мужество и героизм личному составу в боях за освобождение города Резекне бригаде объявлена благодарность Верховного Главнокомандующего, и присвоено почетное звание «Режицкая».

В период Великой Отечественной войны бригада с боями прошла от Старой Руссы до Салдуса ( Латвия ). На протяжении всей войны бригадой командовал полковник Соколов М. И.

Действия всего личного состава бригады были высоко оценены Верховным Главнокомандующим. 1200 человек были награждены Правительственными наградами.

4 июля 1960 года на базе 19 гв. ПАБР началось формирование соединения РВСН . С целью сохранения боевых традиций и памяти о боевых заслугах, совершенных воинами 19-й артиллерийской бригады в годы войны соединению 14 апреля 1961 года было присвоено почетное наименование «Гвардейсоке Режицкое». Годовой праздник был оставлен прежний — 14 июля 1943 года. 16 июля 1961 года соединению вручено Красное Знамя.

В различные годы на вооружении соединения находились ракетные комплексы с межконтинентальными баллистическими ракетами Р-16, УР-100. С 1994 года стратегические ракетчики Бологовского ракетного соединения несут боевое дежурство на подвижном грунтовом ракетном комплексе «Тополь» с МБР РС-12М.