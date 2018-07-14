Гвардейское Режицкое краснознаменное ракетное соединение отмечает 75-ю годовщину со дня образования 

В различные годы на вооружении соединения находились ракетные комплексы с межконтинентальными баллистическими ракетами.
14 июля в Бологовской ракетной дивизии (гвардейская Краснознамённая Режицкая ракетная дивизия, Тверская область) проходят торжества, посвященные 75-летию со дня образования прославленного соединения.
Юбилейные мероприятия продолжились торжественным собранием и праздничным концертом, а также торжественным приемом командованием ракетного соединения почетных гостей и ветеранов соединения.
14 июля 1943 года на базе 79 гвардейского пушечно-артиллерийского полка в районе Ст. Руссы была сформирована 19 гвардейская отдельная пушечно-артиллерийская бригада. Во исполнение директивы МО СССР от 25 мая 1960 года в июне 1960 года на базе 19-й гвардейской пушечной артиллерийской Режицкой бригады, передислоцированной из н.п. Гатчина, в пункте дислокации пос. Выползово (Бологое-4), Калининской области на жилом и казарменном фонде 25-й авиационной дивизии 6-й воздушной армии началось формирование 7-й ракетной бригады.
27 июля 1944 года за мужество и героизм личному составу в боях за освобождение города Резекне бригаде объявлена благодарность Верховного Главнокомандующего, и присвоено почетное звание «Режицкая».
В период Великой Отечественной войны бригада с боями прошла от Старой Руссы до Салдуса (Латвия). На протяжении всей войны бригадой командовал полковник Соколов М. И.
Действия всего личного состава бригады были высоко оценены Верховным Главнокомандующим. 1200 человек были награждены Правительственными наградами.
4 июля 1960 года на базе 19 гв. ПАБР началось формирование соединения РВСН. С целью сохранения боевых традиций и памяти о боевых заслугах, совершенных воинами 19-й артиллерийской бригады в годы войны соединению 14 апреля 1961 года было присвоено почетное наименование «Гвардейсоке Режицкое». Годовой праздник был оставлен прежний — 14 июля 1943 года. 16 июля 1961 года соединению вручено Красное Знамя.
В различные годы на вооружении соединения находились ракетные комплексы с межконтинентальными баллистическими ракетами Р-16, УР-100. С 1994 года стратегические ракетчики Бологовского ракетного соединения несут боевое дежурство на подвижном грунтовом ракетном комплексе «Тополь» с МБР РС-12М.