Участники Главного военно-морского парада ознакомились с навигационными особенностями рейда реки Нева

Полученная информация, будет способствовать эффективному проведению ночной тренировки кораблей на р. Нева, которая состоится 17 июля.

Свыше 40 командиров тактических групп кораблей ВМФ и командиров кораблей совершили выход на рейд р. Нева на борту рейдового буксира с целью визуального ознакомления с участком акватории, на которой будут проводиться эпизоды Главного Военно-Морского Парада.

Выход был осуществлен под руководством командира Ленинградской Военно-Морской Базы контр-адмирала Вячеслава Родионова в ночное время, в период разведения мостов через реку Нева.

Рейдовый буксир проследовал курсом через участок водной акватории р. Нева — от Благовещенского до Троицкого мостов.

Внимание командиров тактических групп кораблей и командиров кораблей было акцентировано на навигационные особенности плавания по реке, удержание курса и заданной скорости кораблей и катеров в ограниченном по своей площади районе.

Полученная в ходе плавания на рейдовом буксире информация, будет способствовать эффективному проведению ночной тренировки кораблей на р. Нева, которая состоится 17 июля.

В настоящее время идет активная подготовка кораблей и катеров к Главному Военно-Морскому Параду в виде частных тренировок и тренировок в Финском заливе на открытой воде.