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Участники Главного военно-морского парада ознакомились с навигационными особенностями рейда реки Нева
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Участники Главного военно-морского парада ознакомились с навигационными особенностями рейда реки Нева 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Полученная информация, будет способствовать эффективному проведению ночной тренировки кораблей на р. Нева, которая состоится 17 июля.
Свыше 40 командиров тактических групп кораблей ВМФ и командиров кораблей совершили выход на рейд р. Нева на борту рейдового буксира с целью визуального ознакомления с участком акватории, на которой будут проводиться эпизоды Главного Военно-Морского Парада.
Выход был осуществлен под руководством командира Ленинградской Военно-Морской Базы контр-адмирала Вячеслава Родионова в ночное время, в период разведения мостов через реку Нева.
Рейдовый буксир проследовал курсом через участок водной акватории р. Нева — от Благовещенского до Троицкого мостов.
Внимание командиров тактических групп кораблей и командиров кораблей было акцентировано на навигационные особенности плавания по реке, удержание курса и заданной скорости кораблей и катеров в ограниченном по своей площади районе.
Полученная в ходе плавания на рейдовом буксире информация, будет способствовать эффективному проведению ночной тренировки кораблей на р. Нева, которая состоится 17 июля.
В настоящее время идет активная подготовка кораблей и катеров к Главному Военно-Морскому Параду в виде частных тренировок и тренировок в Финском заливе на открытой воде.
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