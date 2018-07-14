Эксперт рассказал о последствиях закупки Киевом французских вертолетов

По его словам, платить за очередное финансовое обязательство киевской власти в перспективе придется украинскому народу.

"Уже сегодня украинское государство должно МВФ огромные деньги. Сюда придется еще и эти 555 миллионов евро тоже добавить", — подчеркнул Литовкин.

Он также указал на тот факт, что ВСУ на данный момент находятся в плачевном состоянии, а сделка с Парижем не сможет усилить украинскую армию.

"ВСУ крайне истощены, украинская оборонная промышленность развалена. Она не в состоянии производить современную авиационную технику, такую как истребители, штурмовики", — пояснил эксперт.

По мнению Литовкина, проблемы ВСУ невозможно решить «одними вертолетами». Для этого необходимо комплексное обеспечение авиационной техникой, отметил военный.

Он также добавил, что на Украине нет подготовленных специалистов для обслуживания и эксплуатации французских вертолетов.