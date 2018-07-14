В Севастополе приступили к установке бочек для парадного строя кораблей на День ВМФ

Завершить формирование парадного строя кораблей и их постановку на рейде города-героя Севастополь командование флота планирует до 24 июля.

В Севастополе, на внутреннем рейде одноименной бухты началась установка бетонных массивов и швартовых бочек.

К работе в Севастопольской бухте приступил самоходный плавучий кран, который выполнит установку 11 парадных бочек и бетонных массивов для обеспечения стоянки парадного строя кораблей Черноморского флота на День Военно-Морского Флота России

Затем в обеспечении морских буксиров отряда судов обеспечения флота начнётся формирование и постановка непосредственно самих кораблей в парадную линию.

Завершить формирование парадного строя кораблей и их постановку на рейде города-героя Севастополь командование флота планирует до 24 июля.