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В Севастополе приступили к установке бочек для парадного строя кораблей на День ВМФ
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В Севастополе приступили к установке бочек для парадного строя кораблей на День ВМФ 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Завершить формирование парадного строя кораблей и их постановку на рейде города-героя Севастополь командование флота планирует до 24 июля.
В Севастополе, на внутреннем рейде одноименной бухты началась установка бетонных массивов и швартовых бочек.
К работе в Севастопольской бухте приступил самоходный плавучий кран, который выполнит установку 11 парадных бочек и бетонных массивов для обеспечения стоянки парадного строя кораблей Черноморского флота на День Военно-Морского Флота России.
Затем в обеспечении морских буксиров отряда судов обеспечения флота начнётся формирование и постановка непосредственно самих кораблей в парадную линию.
Завершить формирование парадного строя кораблей и их постановку на рейде города-героя Севастополь командование флота планирует до 24 июля.
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