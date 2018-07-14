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Опубликованы кадры учений на новейших бронеавтомобилях
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Опубликованы кадры учений на новейших бронеавтомобилях 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
«Тайфуненок» предназначен для охраны и сопровождения колонн, санитарной перевозки, ведения инженерной, радиационной, химической, биологической разведки.
Водители Южного военного округа применили новейшие бронеавтомобили КамАЗ-53949 «Тайфуненок» в ходе занятий по экстремальному вождению в условиях горно-лесистой местности и на бездорожье.
В ходе маневров, военнослужащие эвакуировали снайперов после выполнения задач на территории условного противника. Для эвакуации группы были также отправлены бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун-К».
Бронеавтомобиль КамАЗ-53949 «Тайфуненок» является представителем семейства бронеавтомобилей «Тайфун», которые стоят на вооружении подразделений спецназначения ЮВО. Внедорожник массой более 15 тонн способен развить скорость до 105 километров в час. «Тайфуненок» предназначен для охраны и сопровождения колонн, санитарной перевозки, ведения инженерной, радиационной, химической, биологической разведки.
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