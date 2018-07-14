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В Самарской области военные автоинспекторы провели акцию «Автошина»
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В Самарской области военные автоинспекторы провели акцию «Автошина» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе мероприятия инспекторы ВАИ проверяли состояние автомобильных шин транспортных средств и общую готовность техники соединений и воинских частей к эксплуатации.
В Самарской области сотрудники военной автоинспекции провели акцию «Автошина», направленную на профилактику дорожно-транспортных происшествий.
В ходе мероприятия инспекторы ВАИ проверяли состояние автомобильных шин транспортных средств и общую готовность техники соединений и воинских частей к эксплуатации.
Всего было проверено около 1000 единиц военной техники, в их числе современные КамАЗы, УАЗы «Патриот» и бронеавтомобили «Тигр-М СпН».
В ближайшее время инспекторы ВАИ Центрального военного округа проведут акцию «Ремень безопасности».
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