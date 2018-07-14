Корвет «Совершенный» выполнил артиллерийскую стрельбу по береговым целям 

Экипаж корвета «Совершенный» выполнил артиллерийскую стрельбу по береговым целям, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота.
Уничтожены мишени, имитирующие защищённые огневые точки и боевую технику условного противника, а также цели на побережье.
Огонь вели из 100-миллиметровой универсальной корабельной артиллерийской установки А-190.
В ближайшие дни корвет выполнит артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям.
«Совершенный» построен на Амурском судостроительном заводе и введён в строй в 2017 году.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что ракетчики Черноморского флота проводят плановые тренировки по уничтожению морских целей.